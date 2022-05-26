Homem morre após abordagem com uso de gás em porta-malas de viatura da PRF

G1 SE. Um motociclista identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu no começo da tarde desta quarta-feira (25) após uma abordagem de policiais rodoviários federais, no município de Umbaúba, Sul do Sergipe . As informações são do

De acordo com o portal de notícias, Genivaldo foi imobilizado e depois colocado dentro do porta-malas da viatura da PRF. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver que o carro estava tomado por uma fumaça branca.

A morte dele foi confirmada pela gerente do hospital do município, Cecília Bruneli. A Polícia Rodoviária Federal informou que abriu um procedimento disciplinar para averiguar a ação dos policiais.

Wallyson de Jesus é sobrinho da vítima. Ele disse que o tio foi abordado por agentes da PRF quando pilotava uma motocicleta. Quando viu a ação policial, informou aos agentes que Genivaldo tinha transtorno mental.

“Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, contou.

Segundo Wallyson, mesmo diante da sua tentativa de diálogo, os policiais fizeram o uso de spray de pimenta e o colocaram o motociclista dentro do porta malas da viatura.

"Eles jogaram um tipo de gás dentro da mala, foram para delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais levaram ele para o hospital, mas já era tarde" Wallyson de Jesus - Sobrinho de Genivaldo

A família informou que registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade. A Polícia Civil confirmou o registro do caso e a coleta de alguns depoimentos, que já foram prestados por familiares e testemunhas na delegacia da cidade.

O corpo chegou ao Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, por volta das 18h30. O caso vai ser remetido e investigado pela Polícia Federal (PF)

Homem foi colocado dentro do porta-malas de uma viatura Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A PRF

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que, durante uma ação policial realizada na BR 101 no município de Umbaúba nesta quarta-feira (25), um homem de 38 anos resistiu ativamente a abordagem de uma equipe da PRF.

O texto diz ainda que, em razão da sua agressividade, foram empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção. A nota diz, ainda, que "ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. No entanto, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido e levado para o Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito".

A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A PRF diz que lamenta o ocorrido e que foi aberto um procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos.

Com informações do G1 SE