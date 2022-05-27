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Exame Nacional do Ensino Médio

Prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2022 termina nesta sexta

O pagamento de R$ 85 pode ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou boleto

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 09:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2022 às 09:11
Termina nesta sexta-feira, 27, o prazo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os inscritos podem debitar o valor de R$ 85 via boleto, cartão de crédito ou Pix - estas duas últimas modalidades de pagamento estão sendo ofertadas pela primeira vez. O custo é obrigatório para os estudantes que tiveram a isenção da taxa negada.
Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira (29)
As provas, versão impressa e digital, serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Para liquidar a cobrança, é preciso acessar a Página do Participante, neste link. Após logar, basta clicar na aba 'Pagamentos/Isenção', disponível na página inicial. Nesta etapa, é possível escolher o método de pagamento.
Na opção boleto, o inscrito pode realizar o pagamento em qualquer casa lotérica, banco ou por aplicativo banking. Para aqueles que escolheram Pix, devem pagar por QR code ou código gerado automicamente pela própria página. Já para a opção cartão de crédito, é necessário seguir as orientações indicadas na página, que ofertam pagamento via Mercado Livre ou PicPay.
Outro prazo que está prestes a ser encerrado é o pedido de tratamento pelo nome social. A pessoa inscrita que deseja ser identificada pela sua identidade de gênero - e que possui o cadastro do nome modificado na Receita Federal - tem até sábado, 28, para confirmar a solicitação na Página do Participante.
As provas, versão impressa e digital, serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.

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