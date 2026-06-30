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Forças Armadas

Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira

Procedimento é voluntário para mulheres; veja como se alistar

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jun 2026 às 11:30
Prazo para alistamento militar online já está aberto

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Termina nesta terça-feira (30) o prazo para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 fazerem o alistamento militar obrigatório. Mulheres da mesma idade que desejam ingressar nas Forças Armadas também podem se alistar voluntariamente até hoje.
Para se alistar, é preciso ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal - o Gov.br - e se inscrever no site Alistamento Online. Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, o interessado deve se dirigir a uma Junta de Serviço Militar (JSM). O processo é gratuito.
São exigidos os seguintes documentos:
  • Certidão de nascimento ou casamento;
  •  Carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
  • Comprovante de residência recente.
Após o alistamento, o jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deverá consultar o site periodicamente para saber se foi dispensado ou se deverá comparecer à etapa de seleção geral, no segundo semestre de 2026.
Caso convocado, o candidato fará exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre habilidades e interesse em servir. Após essa etapa, passará por seleção complementar designada por uma das três Forças Armadas – Exército, Marinha ou Aeronáutica – até ser incorporado e receber a matrícula.
A dispensa pode ocorrer por excesso de contingente ou por morar em município que não contribui com pessoal para o serviço militar inicial obrigatório. Para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) o jovem deverá participar da cerimônia de juramento à bandeira.
O jovem do sexo masculino pode sofrer sançõe se perder o prazo de alistamento. Será necessário pagar multa e regularizar a situação militar em uma junta militar, para que não sofra restrições, como ficar impedido de:
  • Obter passaporte;
  • Assumir cargos públicos;
  • Matricular-se em instituições de ensino;
  • Participar de concursos públicos;
  • Receber benefícios sociais.

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