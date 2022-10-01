PP e União Brasil trabalham fusão entre partidos, diz Arthur Lira

Ranier Bragon

Caso a fusão se concretize, a nova legenda deverá reunir a maior bancada de deputados federais tanto nesta como na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro.

Arthur Lira trabalha para tentar a reeleição ao comando da Câmara, em fevereiro Crédito: MARINA RAMOS / Câmara

Isso aumentaria também as chances de Lira continuar no comando da Câmara mesmo em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estamos trabalhando a fusão", disse Lira, afirmando que a possível união nada tem a ver com a eleição presidencial.

Arthur Lira trabalha para tentar a reeleição ao comando da Câmara, em fevereiro. Sua vitória é dada como certa caso Bolsonaro se reeleja.

Na hipótese de vitória de Lula, o alagoano terá mais dificuldades e precisará reunir em torno de si um arco de apoio que resista à ofensiva de outros nomes na esquerda, ou, mais provavelmente, de siglas de centro e de direita que hoje atuam de forma mais independente ou que planejam aderir ao possível novo governo.

PP e União Brasil têm a mesma origem histórica, a Arena, o partido de sustentação da ditadura militar (1964-1985).

Atualmente os dois partidos reúnem 109 das 513 cadeiras da Câmara — o PP é a segunda maior bancada, com 58 deputados. O União tem 51 (quarta bancada).

Uma fusão PP-União dificilmente seria superada por um único partido isolado. A maior bancada hoje na Câmara é a do PL de Bolsonaro, que tem 76 cadeiras.