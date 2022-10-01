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Novo superpartido

PP e União Brasil trabalham fusão entre partidos, diz Arthur Lira

Caso a fusão se concretize, a nova legenda deverá reunir a maior bancada de deputados federais na Câmara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2022 às 16:59

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 16:59

  • Ranier Bragon

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), afirmou neste sábado (1º) que o seu partido, o PP (Progressistas), trabalha para realizar uma fusão com o União Brasil, sigla criada em fevereiro a partir da junção de PSL e DEM.
Caso a fusão se concretize, a nova legenda deverá reunir a maior bancada de deputados federais tanto nesta como na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro.
Arthur Lira presidente da Câmara
Arthur Lira trabalha para tentar a reeleição ao comando da Câmara, em fevereiro Crédito: MARINA RAMOS / Câmara
Isso aumentaria também as chances de Lira continuar no comando da Câmara mesmo em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Estamos trabalhando a fusão", disse Lira, afirmando que a possível união nada tem a ver com a eleição presidencial.
Atualmente o PP integra a coligação de Jair Bolsonaro (PL). O União Brasil tem candidatura própria à Presidência, Soraya Thronicke, e é formado por quadros mais alinhados a Bolsonaro, embora haja interlocução com Lula.
Arthur Lira trabalha para tentar a reeleição ao comando da Câmara, em fevereiro. Sua vitória é dada como certa caso Bolsonaro se reeleja.

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Na hipótese de vitória de Lula, o alagoano terá mais dificuldades e precisará reunir em torno de si um arco de apoio que resista à ofensiva de outros nomes na esquerda, ou, mais provavelmente, de siglas de centro e de direita que hoje atuam de forma mais independente ou que planejam aderir ao possível novo governo.
PP e União Brasil têm a mesma origem histórica, a Arena, o partido de sustentação da ditadura militar (1964-1985).
Atualmente os dois partidos reúnem 109 das 513 cadeiras da Câmara — o PP é a segunda maior bancada, com 58 deputados. O União tem 51 (quarta bancada).
Uma fusão PP-União dificilmente seria superada por um único partido isolado. A maior bancada hoje na Câmara é a do PL de Bolsonaro, que tem 76 cadeiras.
O acerto entre os dois partidos tende também a representar mais uma saia justa ao ex-juiz Sergio Moro, que disputa uma vaga de senador pelo União Brasil do Paraná. A Lava Jato, cujo ex-magistrado é seu principal símbolo, teve como um de seus principais alvos justamente políticos do PP.

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