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Descriminalização

Porte de maconha: saiba mais sobre as três teses em julgamento do STF

Nove ministros já votaram e tema continuará na sessão da próxima terça-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2024 às 11:04

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 11:04

BRASÍLIA - Nove ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram no julgamento que analisa a possibilidade de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.
A ação pede que seja declarado inconstitucional o artigo 28 da lei 11.343/2006, a Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal.
Ministros participam da sessão desta quinta (20) do STF, em Brasília Crédito: Andressa Anholete/Divulgação/STF
A norma também prevê penas como prestação de serviços à comunidade. Já a pena prevista para tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão.
A lei, no entanto, não definiu qual quantidade de droga caracterizaria o uso individual, abrindo brechas para que usuários sejam enquadrados como traficantes. Assim, o debate no STF pode definir critérios para distinguir usuários de traficantes.
Até o momento, cinco ministros votaram pela descriminalização: o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber (já aposentada) e Gilmar Mendes.
Outros três votaram pela descriminalização: Cristiano Zanin, André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Para os dois últimos, a conduta não deve ser descriminalizada, mas o usuário que estiver com até 25 gramas de maconha não poderá ser preso.

Entenda as diferenças

  • Despenalizar: Conduta não deixa de ser crime, mas deixa de haver previsão de pena de prisão quando ela ocorre. 
  • Descriminalizar: Conduta não se torna legal, mas deixa de ser tratada como crime e pode ser objeto ou não de sanção administrativa. 
  • Legalizar: Conduta deixa de ser ilícito e e passa a ser regulada por lei.
O ministro Dias Toffoli, abriu um terceiro entendimento no julgamento, na quinta-feira (20). Para ele, a legislação que trata do assunto é constitucional e não criminaliza o usuário. Ele também defende que a sanção administrativa deve ser analisada pela vara criminal. O tema volta a ser julgado na próxima terça-feira (25).

Quais os votos?

  • Cinco ministros votaram para descriminalizar o porte de maconha e para derrubar a lei 
  • Três ministros votaram para manter a situação atual, com pena alternativa, mas mantendo a criminalização do porte 
  • Três ministros votaram para manter a situação atual, com pena alternativa, mas mantendo a criminalização do porte 
  • Toffoli abriu uma nova corrente. Para ele, a Lei de Drogas já não criminaliza o usuário 
  • Faltam votar os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia e o julgamento será retomado na próxima terça (25)

Quantidade

  • Sete ministros votaram para fixar quantias para diferenciar tráfico de porte 
  • Dois ministros avaliam que o Congresso ou Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) devem deliberar

Como votaram sobre as quantias para diferenciar porte de tráfico:

  • 60 gramas: Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes 
  • 25 gramas: Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques 
  • 10 gramas: André Mendonça 
  • Cabe ao Congresso Nacional definir: Edson Fachin 
  • A Anvisa deve definir os parâmetros em até 18 meses: Dias Toffoli

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