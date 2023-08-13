Decisão do STF: "Uso de maconha não deve ser considerado crime", diz advogado

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga ação que discute descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O placar está 4 a 0 pela liberação do porte de maconha para uso pessoal. Após voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes pediu tempo para analisar os votos apresentados. Rosa Weber, presidente do STF, marcou para esta quinta-feira (17) a retomada do julgamento.
O advogado, mestre em Direito pela Ufes e professor universitário Lucas Francisco Neto gravou o vídeo acima no qual argumenta em defesa da descriminalização. "Eu não estou defendendo o uso da maconha, não estou defendendo o tráfico de drogas. Estou dizendo que considerar crime algo que lesa a própria saúde da pessoa fere a nossa Constituição", afirma o advogado.