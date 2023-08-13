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  • Decisão do STF: "Uso de maconha não deve ser considerado crime", diz advogado
Lucas Francisco Neto

Artigo de Opinião

É advogado, mestre em Direito pela Ufes e professor universitário
Lucas Francisco Neto

Decisão do STF: "Uso de maconha não deve ser considerado crime", diz advogado

"Eu não estou defendendo o uso da maconha, não estou defendendo o tráfico de drogas. Estou dizendo que considerar crime algo que lesa a própria saúde da pessoa fere a nossa Constituição", afirma Lucas Francisco Neto
Lucas Francisco Neto
É advogado, mestre em Direito pela Ufes e professor universitário

Públicado em 

13 ago 2023 às 10:00
Supremo Tribunal Federal (STF) julga ação que discute descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O placar está 4 a 0 pela liberação do porte de maconha para uso pessoal. Após voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes pediu  tempo para analisar os votos apresentados. Rosa Weber, presidente do STF, marcou para esta quinta-feira (17) a retomada do julgamento.
O advogado, mestre em Direito pela Ufes e professor universitário Lucas Francisco Neto gravou o vídeo acima no qual argumenta em defesa da descriminalização. "Eu não estou defendendo o uso da maconha, não estou defendendo o tráfico de drogas. Estou dizendo que considerar crime algo que lesa a própria saúde da pessoa fere a nossa Constituição", afirma o advogado.

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