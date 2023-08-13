Decisão do STF: "Droga causa um mal a toda a sociedade", diz especialista

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga ação que discute descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O placar está 4 a 0 pela liberação do porte de maconha para uso pessoal. Após voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes pediu tempo para analisar os votos apresentados. Rosa Weber, presidente do STF, marcou para esta quinta-feira (17) a retomada do julgamento.
O especialista em segurança pública pela Ufes e bacharel em Direito Rogério Fernandes Lima fez o vídeo acima para argumentar contra a descriminalização: "Quem defende a descriminalização das drogas às vezes não repara no sofrimento que as famílias passam. Temos casos de pessoas nas ruas que começaram com o uso da maconha".