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Rogério Fernandes Lima

Artigo de Opinião

É especialista em segurança pública pela Ufes, bacharel em Direito
Rogério Fernandes Lima

Decisão do STF: "Droga causa um mal a toda a sociedade", diz especialista

"Quem defende a descriminalização das drogas às vezes não repara no sofrimento que as famílias passam. Temos casos de pessoas nas ruas que começaram com o uso da maconha", defende Rogério Fernandes Lima
Rogério Fernandes Lima
É especialista em segurança pública pela Ufes, bacharel em Direito

Públicado em 

13 ago 2023 às 10:00
Supremo Tribunal Federal (STF) julga ação que discute descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O placar está 4 a 0 pela liberação do porte de maconha para uso pessoal. Após voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes pediu tempo para analisar os votos apresentados. Rosa Weber, presidente do STF, marcou para esta quinta-feira (17) a retomada do julgamento.
O especialista em segurança pública pela Ufes e bacharel em Direito Rogério Fernandes Lima fez o vídeo acima para argumentar contra a descriminalização:  "Quem defende a descriminalização das drogas às vezes não repara no sofrimento que as famílias passam. Temos casos de pessoas nas ruas que começaram com o uso da maconha".

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