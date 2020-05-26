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Bolsonaristas do cercadinho

Por falta de segurança, Folha e Globo deixam de fazer cobertura no Alvorada

Apoiadores de Bolsonaro hostilizaram jornalistas nesta segunda, numa prática que tem sido recorrente na porta da residência oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 21:31

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 21:31

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aparecem diariamente em cercadinho no Palácio da Alvorada. Imagem é de 29 de abril
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aparecem diariamente em cercadinho no Palácio da Alvorada. Imagem é de 29 de abril Crédito: Marcos Correa/PR
A Folha decidiu suspender a cobertura jornalística na porta do Palácio do Alvorada temporariamente até que o Palácio do Planalto garanta a segurança dos profissionais de imprensa.  A falta de segurança para seus jornalistas na saída do Palácio da Alvorada fez o Grupo Globo também decidir que seus profissionais não mais farão plantão naquele lugar.
Nesta segunda-feira (25), apoiadores de Jair Bolsonaro hostilizaram jornalistas, numa prática que tem sido recorrente diariamente na porta da residência oficial.
Pouco antes dessas agressões verbais, o presidente, ao passar perto dos repórteres, criticou a imprensa. "No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo", disse.
Alguns simpatizantes dele apoiaram respondendo "Isso aí".?
Os xingamentos aos jornalistas que esperam a saída de Bolsonaro na porta do Alvorada diariamente se tornaram comuns, mas, desta vez, a agressividade foi maior.
Uma mulher passou pela fila dos jornalistas repetindo: "Ó o lixo, ó o lixo, ó o lixo". "Escória! Lixos! Ratos! Ratazanas! Bolsonaro até 2050! Imprensa podre! Comunistas", berrou a mulher, enquanto outros gritavam repetidamente "mídia lixo".
"Sem vergonha. Vocês não mostram a realidade!", disse outra mulher. "Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Vocês não representam a população brasileira! Mídia comunista, comprada! Cambada de safados!", gritou um homem.
?A Folha questionou sobre o episódio desta segunda o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do Alvorada, e a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom). Não houve resposta até a conclusão desta reportagem.

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O jornal pretende retomar a cobertura no local somente depois das garantias de segurança aos profissionais por parte do Palácio do Planalto.
Já o Grupo Globo enviou uma carta ao ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional:
Ao cumprimentar V.Exa., trazemos ao conhecimento desse Gabinete uma questão que envolve a segurança da cobertura jornalística no Palácio da Alvorada. É público que o Senhor Presidente da República na saída, e muitas vezes no retorno ao Palácio, desce do carro e dá entrevistas, bem como cumprimenta simpatizantes. Este fato fez vários meios de comunicação deslocarem para lá equipes de reportagem no intuito de fazer a cobertura.
Entretanto são muitos os insultos e os apupos que os nossos profissionais vêm sofrendo dia a dia por parte dos militantes que ali se encontram, sem qualquer segurança para o trabalho jornalístico.
Estas agressões vêm crescendo.

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Assim informamos por meio desta que a partir de hoje nossos repórteres, que têm como incumbência cobrir o Palácio da Alvorada, não mais comparecerão àquele local na parte externa destinada à imprensa.
Com a responsabilidade que temos com nossos colaboradores, e não havendo segurança para o trabalho, tivemos que tomar essa decisão
Respeitosamente,
Paulo Tonet Camargo
Vice-Presidente de Relações Institucionais
Grupo Globo"

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