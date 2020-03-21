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Pandemia

População pobre terá dificuldades em isolamento, afirma infectologista

IBGE mostra alto índice de aglomeração em residências carentes

Publicado em 21 de Março de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 18:03
IBGE mostra alto índice de aglomeração em residências carentes Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A situação dos brasileiros mais pobres durante a pandemia do novo coronavírus é uma grande preocupação do médico Marco Aurélio Sáfadi, diretor do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com mais de 30 anos de experiência, eu nunca trabalhei com tanta ansiedade, desabafa.
De acordo com o Sáfadi, Estado e sociedade devem agir para garantir blindagem dos idosos. Ele defende medidas já tomadas, como o confinamento compulsório das pessoas em casa, a interrupção de atividades, como aulas, e o fechamento do comércio nas cidades. De fato as restrições de circulação desempenham um papel importante. Ele pondera que a ampla testagem da população, já feita em outros países, também seria efetiva. A partir dali, o indivíduo passa a tomar mais cuidados, acredita o médico.
Em sua visão, a infecção causada pelo novo coronavírus será mais branda entre as crianças do que nas faixas etárias mais avançadas. No entanto, elas poderão involuntariamente desempenhar um papel importante na dinâmica da transmissão, explica Sáfadi. O especialista alerta para a situação de localidades densamente ocupadas com residências de poucos cômodos e muitos moradores.
É inexorável que a doença vá se alastrar. Como pedir isolamento a uma família onde cinco dormem no mesmo cômodo?, pergunta o médico. Segundo o estudo Sínteses dos Indicadores Sociais do IBGE, de 2019, 5,6% do conjunto da população e 14,5% da população abaixo da linha da pobreza dormem em cômodos com mais de três pessoas. Conforme critério do Banco Mundial, são considerados pobres pessoas que têm rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,5 por dia, aproximadamente R$ 27,50.
O IBGE informa que uma parcela significativa de brasileiros mora em condições que trazem dificuldades para o controle de epidemias. Segundo dados do instituto, 12% da população reside em locais com ao menos uma inadequação. Além da alta densidade de pessoas na mesma residência, a utilização de materiais não-duráveis nas paredes externas do domicílio e a ausência, no domicílio, de banheiro de uso exclusivo dos moradores  ou seja, um cômodo com instalações sanitárias e para banho.
Mais de 37% dos brasileiros residem em moradias onde falta ao menos um serviço de saneamento básico. Entre os mais pobres a situação é pior: a taxa sobe para 60% da população.
Com informações da Agência Brasil

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