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Temporal

Ponte é levada por enxurrada durante live de prefeita no RS

Devido às chuvas que atingem o estado, o governo afirma que 127 pessoas foram acolhidas em abrigos públicos e outras 107 estão desalojadas. Duas pessoas morreram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2024 às 17:26

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 17:26

A prefeita de Rio Grande do Sul, Gisele Caumo, gravava uma live quando a ponte foi levada pela chuva
A prefeita de Rio Grande do Sul, Gisele Caumo, gravava uma live quando a ponte foi levada pela chuva Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Pelo menos onze rodovias estaduais e quatro federais estão sob bloqueio total no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (30), devido às chuvas que atingem o estado nos últimos dias e já causaram duas mortes. Pontes também caíram. Na cidade de Santa Tereza, no Vale do Taquari, uma ponte de concreto foi levada pela enxurrada enquanto a prefeita da cidade, Gisele Caumo, gravava um vídeo de alerta próximo ao local. Ninguém ficou ferido.
No vídeo, é possível ver o arroio Marrecão empurrando entulho e quase cobrindo a ponte, que já estava com uma parte danificada, quando a força da água então arrasta a estrutura. Em Faxinal do Soturno, duas pontes foram afetadas pelo temporal. Uma ponte de ferro desmoronou na zona rural e outra foi danificada na ERS-348, que conecta a cidade ao município de Ivorá.
Na BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, parte do asfalto cedeu pela força da água. A rodovia foi partida ao meio, e o trecho foi interditado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Também foram registrados alagamentos em áreas urbanas e transbordamentos de córregos, arroios e rios em diferentes cidades do estado, além de queda de barreiras. Há também cidades com pistas submersas.
Na manhã desta terça, a Defesa Civil estadual emitiu dois alertas para inundações: um para o rio Jacuí a partir do município de Cachoeira do Sul e outro e outro para o rio Taquari, elevado a partir de Muçum, cidade mais afetada pelas cheias de setembro do ano passado. O governo do estado afirma que 127 pessoas foram acolhidas em abrigos públicos e outras 107 estão desalojadas.

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