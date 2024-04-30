Ponte é levada por enxurrada durante live de prefeita no RS

A prefeita de Rio Grande do Sul, Gisele Caumo, gravava uma live quando a ponte foi levada pela chuva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pelo menos onze rodovias estaduais e quatro federais estão sob bloqueio total no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (30), devido às chuvas que atingem o estado nos últimos dias e já causaram duas mortes. Pontes também caíram. Na cidade de Santa Tereza, no Vale do Taquari, uma ponte de concreto foi levada pela enxurrada enquanto a prefeita da cidade, Gisele Caumo, gravava um vídeo de alerta próximo ao local. Ninguém ficou ferido.

No vídeo, é possível ver o arroio Marrecão empurrando entulho e quase cobrindo a ponte, que já estava com uma parte danificada, quando a força da água então arrasta a estrutura. Em Faxinal do Soturno, duas pontes foram afetadas pelo temporal. Uma ponte de ferro desmoronou na zona rural e outra foi danificada na ERS-348, que conecta a cidade ao município de Ivorá.

Na BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, parte do asfalto cedeu pela força da água. A rodovia foi partida ao meio, e o trecho foi interditado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Também foram registrados alagamentos em áreas urbanas e transbordamentos de córregos, arroios e rios em diferentes cidades do estado, além de queda de barreiras. Há também cidades com pistas submersas.