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Reação

Policial mata suspeito em Cuiabá após ter casa invadida e roubada

O suspeito estava acompanhado. A Polícia Militar informou que o policial atirou para se proteger, já que os homens estariam armados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2023 às 17:29

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:29

Um policial militar de Cuiabá (MT) matou um suspeito, de 20 anos, que teria invadido e roubado a casa dele com a ajuda de outro homem. O militar teria encontrado com os suspeitos enquanto eles deixavam a casa. A Polícia Militar informou que o policial atirou para se proteger, já que os homens estariam armados.
O jovem morreu no local, enquanto o outro suspeito conseguiu fugir. Os dois homens teriam feito a família do policial refém e roubado dinheiro, joias e uma arma do sogro do militar. A Polícia Militar ainda informou que foram recuperados relógios, dinheiro e uma pistola. Também foi encontrada uma espingarda no carro dos suspeitos.

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