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Não resistiu

Policial reage a assalto, mata suspeito e morre em hospital do RJ

O agente Wellington Lourenço Soares foi baleado durante uma tentativa de roubo na frente de um restaurante. O caso está sendo investigado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2023 às 17:44

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 17:44

Wellington Lourenço Soares morreu após se baleado em uma tentativa de roubo na Barra da Tijuca
Wellington Lourenço Soares morreu após se baleado em uma tentativa de roubo na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um policial civil morreu após reagir a um assalto e matar o suspeito, na tarde desta quarta-feira (8), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O agente Wellington Lourenço Soares foi baleado durante uma tentativa de roubo na frente de um restaurante, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência de disparos de arma de fogo, na avenida Lúcio Costa. O policiamento foi reforçado na região, anunciou a PM. No local, os agentes constataram que o policial teria reagido e atirado contra um dos suspeitos, que morreu no local, segundo o comando da unidade de Polícia Militar.
Wellington Lourenço chegou a ser socorrido para o hospital Lourenço Jorge, mas morreu na unidade de saúde. Ele era lotado na 52ª DP (Nova Iguaçu). A Delegacia de Homicídios da Capital esclareceu que apura as circunstâncias da morte do policial civil. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

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