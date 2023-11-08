Policial reage a assalto, mata suspeito e morre em hospital do RJ

Wellington Lourenço Soares morreu após se baleado em uma tentativa de roubo na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um policial civil morreu após reagir a um assalto e matar o suspeito, na tarde desta quarta-feira (8), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O agente Wellington Lourenço Soares foi baleado durante uma tentativa de roubo na frente de um restaurante, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência de disparos de arma de fogo, na avenida Lúcio Costa. O policiamento foi reforçado na região, anunciou a PM. No local, os agentes constataram que o policial teria reagido e atirado contra um dos suspeitos, que morreu no local, segundo o comando da unidade de Polícia Militar.