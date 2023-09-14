Policial mata 2 adolescentes negros em carro após abordagem nos EUA Crédito: Reprodução/Procuradoria-Geral de Nova York

Um policial branco matou a tiros dois jovens negros que tentaram fugir após abordagem em DeWitt, distrito da cidade de Syracuse, no estado de Nova York, na semana passada. Nesta quarta-feira (13), um vídeo gravado pela câmera de uma residência próxima ao local da abordagem foi divulgado pela Procuradoria-Geral do estado.

Nas imagens, capturadas à distância, a viatura do vice-xerife do condado de Onondaga, John Rosello, chega em alta velocidade e para encostando em um dos dois veículos abordados que estavam estacionados em uma área residencial do distrito às 6h30.

Enquanto pessoas entram no segundo carro e deixam o local, Rosello sai da viatura e aponta a arma para o veículo branco em que estavam Dhal Apet, 17, e Lueth Mo, 15. O carro dos adolescentes então dá ré e, em seguida, acelera e passa do lado esquerdo da viatura.

Naquele momento, o agente atira algumas vezes contra o veículo, que foi encontrado a menos de 2 km dali com Apet e Mo mortos --há relatos de que uma terceira pessoa, não identificada, havia fugido.

O vice-xerife investigava roubos ocorridos na cidade e respondeu a uma denúncia sobre pessoas transferindo itens de um carro a outro naquela área. No atendimento da ocorrência, ele não ativou a câmera corporal acoplada a sua farda.

Em entrevista coletiva nesta quarta (13), o xerife do condado, Tobias Shelley, afirmou que o policial "não tinha para onde correr" e que o motorista do carro alvejado tentou atropelá-lo. De acordo com o vídeo divulgado, no entanto, o agente desvia do veículo sem dificuldade e não fica pressionado entre o carro dos adolescentes e sua viatura.

"Esses dois adolescentes ainda deveriam estar vivos", disse Deka Dancil, diretor assistente do braço nova-iorquino da ACLU, uma das mais proeminentes organizações de defesa dos direitos civis dos EUA. "A filmagem deixa claro que o policial desnecessariamente atirou para matar, e o fez com uma rapidez que é prontamente utilizada contra jovens negros de Nova York."

O xerife Shelley, por sua vez, reiterou seu apoio a Rosello e acrescentou que sua corporação continuará a cooperar com o gabinete da procuradora-geral, Letitia James, que investiga o caso.

As mortes de Dhal Apet, 17, e Lueth Mo, 15, se somam às estatísticas de letalidade policial em casos que são denunciados como decorrentes de uso excessivo da força e com viés racial.