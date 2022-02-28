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Em flagrante

Policial civil é preso sob suspeita de matar homem em igreja de SP

O homem atingido pelos disparos estava em uma sessão dos Narcóticos Anônimos que acontecia em um salão dentro da paróquia

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 14:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2022 às 14:53
Um policial civil foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28) por suspeita de matar um homem a tiros dentro da igreja do Calvário, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo.
Igreja do Calvário, na região de Pinheiros, em São Paulo
Igreja do Calvário, em São Paulo Crédito: Google Street Views
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava realizando patrulhamento na região quando foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio.
O homem atingido pelos disparos estava em uma sessão dos Narcóticos Anônimos que acontecia em um salão dentro da paróquia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
"O infrator empreendeu em fuga, mas foi detido em flagrante pelos guardas civis, que constataram tratar-se de um policial civil", afirma a SMSU em nota.
Após a prisão, o homem foi conduzido pela GCM ao 14ª Distrito Policial, que também fica no bairro de Pinheiros, junto com a arma do crime. Posteriormente, ele foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil.
Ainda segundo a SSP, o flagrante foi registrado, e o policial deve ser encaminhado ao Presídio Especial da Polícia Civil.

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O local onde o crime ocorreu foi preservado pela GCM até as por volta das 9h30 da manhã desta segunda (28).
A identidade do policial e do rapaz morto não foram divulgadas, mas os Narcóticos Anônimos confirmaram que ambos eram frequentadores das reuniões do grupo.
A sessão, que acontecia na madrugada desta segunda-feira (28), faz parte de uma maratona de 24h do NA para atendimento aos frequentadores durante o Carnaval.
A Secretaria de Segurança Pública afirma que todas as circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

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