Policial civil é preso sob suspeita de matar homem em igreja de SP

Um policial civil foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28) por suspeita de matar um homem a tiros dentro da igreja do Calvário, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo.

Igreja do Calvário, em São Paulo Crédito: Google Street Views

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava realizando patrulhamento na região quando foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio.

O homem atingido pelos disparos estava em uma sessão dos Narcóticos Anônimos que acontecia em um salão dentro da paróquia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"O infrator empreendeu em fuga, mas foi detido em flagrante pelos guardas civis, que constataram tratar-se de um policial civil", afirma a SMSU em nota.

Após a prisão, o homem foi conduzido pela GCM ao 14ª Distrito Policial, que também fica no bairro de Pinheiros, junto com a arma do crime. Posteriormente, ele foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil.

Ainda segundo a SSP, o flagrante foi registrado, e o policial deve ser encaminhado ao Presídio Especial da Polícia Civil.

O local onde o crime ocorreu foi preservado pela GCM até as por volta das 9h30 da manhã desta segunda (28).

A identidade do policial e do rapaz morto não foram divulgadas, mas os Narcóticos Anônimos confirmaram que ambos eram frequentadores das reuniões do grupo.

A sessão, que acontecia na madrugada desta segunda-feira (28), faz parte de uma maratona de 24h do NA para atendimento aos frequentadores durante o Carnaval.