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Perrengue

Noivos se casam em igreja alagada em MG: "Tinha até peixe no sapato"

A noiva contou que os problemas começaram na chegada ao local da cerimônia: as ruas do entorno e a entrada da igreja já estavam alagadas. A água subiu e chegou a entrar no carro em que Lílian estava
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2021 às 16:09

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 16:09

Casamento
Casamento é realizado em igreja alagada em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Redes sociais
Dois noivos se casaram em uma igreja alagada na última quinta-feira (23) em Montes Claros (MG). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os convidados na água e a noiva sendo carregada para entrar no local. A noiva Lílian Guilhoto contou o que foram "momentos de terror" antes do casamento.
Segundo ela, havia "até peixes em seu sapato" durante a cerimônia. "Depois de tomar um banho quente e chorar bastante, eu vim agradecer pelo carinho. Fico com o coração acelerado e tremendo só de lembrar", desabafou Lílian.

SAÍDA PELA JANELA

A noiva disse que os problemas começaram na chegada ao local da cerimônia: as ruas do entorno e a entrada da igreja já estavam alagadas. A água subiu e chegou a entrar no carro em que Lílian estava.
"Eu estava com um vestido gigantesco, pesado, apertado. Mal conseguia respirar. Fiquei pensando em como ia sair do carro, porque aquele vestido pesava uma tonelada e eu ia afundar", contou.
A solução foi dada pelos primos, que tiraram a noiva pela janela do carro. "Foram os curtos metros mais longos da minha vida", relatou Lílian.
Depois do sufoco, a noiva conseguiu reparar os danos no vestido e nos sapatos para continuar a festa após a cerimônia. "Foi diferente de tudo o que planejamos, mas conseguimos celebrar o amor e a vida", afirmou.

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