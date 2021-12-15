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Reajuste do VRTE

De casamento a carteira de motorista, serviços ficarão mais caros no ES

Índice que serve de base para cálculo de várias taxas de serviços subiu para R$ 4,035, um reajuste de 10,67%, e começa a valer a partir de 1° de janeiro de 2022
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 dez 2021 às 19:47

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 19:47

governo do Espírito Santo definiu qual será o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para 2022: R$ 4,0350. O índice serve como base para o cálculo de diversas taxas cobradas em serviços, como a emissão da certidão de casamento em cartório e a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo.
O novo valor foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15) e valerá a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Na comparação com o de 2021, o aumento é de 10,67%. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o reajuste foi feito com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).
Casamento: número no ES aumenta em 2018, país registra queda
Casamento: taxas vão aumentar em 1º de janeiro de 2022 no ES Crédito: Pixabay
Sendo assim, quem tiver que renovar a CNH em 2022 terá que desembolsar quase R$ 226. Se o procedimento puder ser feito neste ano, o valor é menor, de cerca de R$ 204, conforme tabela de cobrança passada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
Já em relação aos cartórios, as taxas cobradas no próximo ano ainda serão definidas pela Corregedoria Geral da Justiça. No entanto, considerando a base de cálculo usada nos últimos anos, a reportagem de A Gazeta fez a simulação para alguns serviços, como o divórcio, que deve passar de R$ 108 para R$ 120.

VALORES: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

  • Casamento (cartório ou igreja)
    Vai passar de R$ 452,62 para R$ 500,90

  • Casamento (residência)
    Vai passar de R$ 1.037,21 para R$ 1.147,87

  • Divórcio
    Vai passar de R$ 108,80 para R$ 120,40

  • Busca
    Vai passar de R$ 7,16 para R$ 7,16

VALORES: SERVIÇOS DETRAN-ES

  • Permissão ou reabilitação para dirigir veículos
    (Motorista ou motociclista | Categoria A ou B)
    Vai passar de R$ 393,75 para R$ 435,78

  • Permissão ou reabilitação para dirigir veículos
    (Motorista e motociclista | Categorias AB)
    Vai passar de R$ 492,19 para R$ 544,72

  • Segunda via da CNH ou da permissão ou alteração de dados
    Vai passar de R$ 200,52 para R$ 221,92

  • Mudança ou adição de categoria
    Vai passar de R$ 280,73 para R$ 280,73

  • Renovação da CNH
    Vai passar de R$ 204,17 para R$ 225,96

  • Exame médico
    Vai passar de R$ 94,79 para R$ 104,91

  • Exame psicotécnico
    Vai passar de R$ 113,02 para R$ 125,08

  • Exame teórico, prático, avaliação de reciclagem, reprovação ou falta
    Vai passar de R$ 109,37 para R$ 121,05

  • Troca de “permissão para dirigir” por “CNH definitiva”
    Vai passar de R$ 164,06 para R$ 181,57

  • Primeiro emplacamento
    Vai passar de R$ 335,42 para R$ 371,22

  • Renovação Anual CRLV
    Vai passar de R$ 175 para R$ 193,68

  • Segunda via do CRLV
    Vai passar de R$ 145,83 para R$ 161,40

  • Segunda via do CRV
    Vai passar de R$ 236,98 para R$ 262,27

  • Transferência de propriedade
    Vai passar de R$ 335,42 para R$ 335,42
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