Polícia ouve dono de prédio que desabou no Rio de Janeiro

A Polícia Civil identificou o dono do prédio que desabou nesta quinta-feira (3) em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, matando duas pessoas e deixando quatro feridos. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a Delegacia da Barra da Tijuca (16ª DP) já colheu depoimento dele.
A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar o incidente, reunindo as delegacias da Taquara (32a DP), de Proteção ao Meio Ambiente e de Repressão às Ações Criminosas de Proteção ao Meio Ambiente.
A perícia do local ficará a cargo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).
DEFESA CIVIL
Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, o trabalho de remoção dos escombros do imóvel será retomado nesta sexta-feira, com um efetivo de cerca de 60 pessoas.
Seis técnicos da Defesa Civil estão no local fazendo vistorias e ajudando moradores a buscar pertences nos imóveis que foram interditados preventivamente. Há previsão de demolição de mais dois prédios.
A análise de risco de desabamento de outros imóveis no entorno será avaliado depois da retirada do entulho.