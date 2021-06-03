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Rio das Pedras

"Milícia não constrói porcaria nenhuma no Rio", diz Paes após prédio desabar

O prefeito do Rio de Janeiro, Paes fez a promessa enquanto acompanhava os trabalhos de resgate de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares na zona oeste da cidade

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 15:21
O prefeito do Rio, Eduardo Paes
O prefeito do Rio, Eduardo Paes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou na manhã desta quinta-feira (3) que não permitirá que criminosos construam mais imóveis no município. Paes fez a promessa enquanto acompanhava os trabalhos de resgate de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares na zona oeste da cidade.
O caso, que ocorreu durante a madrugada na comunidade de Rio das Pedras, deixou pelo menos um homem e uma criança mortos, além de quatro feridos. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, a construção que desabou era irregular.
"Comigo, milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade. Estamos demolindo permanentemente, e a gente tem o desafio de cuidar do passivo", disse o prefeito.
Não há, até o momento, detalhes sobre os responsáveis pela construção que desabou. A região da tragédia é apontada como ponto de influência de milícias. Paes disse que a atuação de grupos de criminosos não irá impedir ações de fiscalização da prefeitura.
Ele relatou que a prefeitura vem fazendo operações para impedir irregularidades na área habitacional.
"A gente está deixando uma mensagem muito clara nos últimos meses de que acabou essa história de tanta construção irregular. A gente não tem permitido. Diariamente, a imprensa tem mostrado isso. Agora, é uma realidade da cidade. Não vamos retirar todas as casas de todas as favelas ou comunidades do Rio. O que tem de se fazer é olhar para essas áreas com mais riscos para produzir melhorias habitacionais", comentou.
Paes ainda disse que a prefeitura prestará auxílio a vítimas do desabamento de Rio das Pedras, que foi registrado entre 3h e 3h30. Testemunhas relataram ter ouvido "estalos" e barulho de explosão.
"A Secretaria Municipal de Habitação informa que a construção que desabou no Rio das Pedras, na madrugada desta quinta, era irregular. A equipe da SMH está no local para prestar o atendimento necessário às famílias", informa nota divulgada pela Prefeitura do Rio durante a manhã.
Ruas da região foram interditadas para os trabalhos de resgate. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do desabamento. Os bombeiros seguiam no local no começo da tarde.
O caso aconteceu na mesma região da tragédia de Muzema, que deixou 24 mortos e sete feridos após dois edifícios ruírem no condomínio Figueiras de Itanhangá, em abril de 2019. A região é dominada por milícias. Os milicianos atuam com grilagem de terras em Rio das Pedras e na comunidade de Muzema.

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