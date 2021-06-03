Pai e filha morrem em desabamento de prédio irregular no Rio

Prédio irregular desmoronou na madrugada desta quinta-feira (03), deixando outras quatro pessoas feridas no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação

"A gente tem que melhorar a questão da fiscalização", disse o governador Cláudio Castro (PL) sobre a situação irregular do prédio. O prefeito Eduardo Paes (PSD) também acompanhou o trabalho das equipes: "Provavelmente vão ser condenados, vamos ter laudo mais técnico da Defesa Civil Municipal".

Prédios vizinhos também foram afetados pelo desabamento. No entorno da construção que desabou, moradores comentaram que a comunidade é repleta de prédios em situação parecida.

Empregada doméstica, Maria Elizabete, de 41 anos, diz que se sente "um lixo" por viver nessa situação. Ela está em Rio das Pedras há 20 anos. "Vamos para onde, se o que dá pra pagar é aqui?", questiona. "O prédio onde moro é todo rachado. Quando chove, tem água pingando toda hora."

Ao sair da área de isolamento dos Bombeiros, Eduardo Paes reconheceu a situação complexa da região, que há décadas vem passando por construções desse tipo. O foco agora, segundo ele, é fiscalizar os prédios já existentes e evitar que novos sejam erguidos. "Comigo, milícia não vai mais construir porcaria nenhuma nesta cidade", disse.

O prefeito afirmou que vai tentar combater a construção de novos edifícios irregulares na cidade e que a prefeitura já tem atuado em demolições, mas que esse tipo de moradia "é uma realidade da cidade". "Ninguém vai construir mais nada nesta cidade de maneira irregular. Só nesta semana, foram três operações", afirmou Paes a jornalistas.

Três dos feridos no desabamento foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma mulher, de 38 anos, e um homem, de 29 anos, já tiveram alta médica. Uma mulher, de 28 anos, permanece sob cuidados médicos na unidade, com quadro de saúde estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A última mulher resgatada, Kiara Abreu, de 27 anos, foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, e ainda passa por avaliação e exames.

INQUÉRITO

A delegacia da Taquara instaurou um inquérito para apurar o caso Os agentes farão a perícia nos escombros para identificar a causa do desabamento. Moradores relatam ter ouvido "estalos" por volta das 2h e, mais tarde, "muito fogo". Os bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 3h22 para a ocorrência na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinha.

Técnicos da Defesa Civil Municipal avaliam os danos que foram causados em outras quatro edificações, uma à direita e três à frente do prédio que desabou, para verificar se há necessidade de outras interdições. A Secretaria Municipal de Assistência Social montou um ponto de acolhimento para atendimento das famílias atingidas.

RIO DAS PEDRAS

A região de Rio das Pedras é conhecida como um dos lugares com maior atuação das milícias cariocas. Os prédios daquela área costumam ser construídos de maneira irregular, como foi o caso dos edifícios que desabaram e deixaram 24 mortos na Muzema, comunidade vizinha, em 2019.

OPERAÇÃO DE RESGATE

Outros quatro quartéis - Alto da Boa Vista, Barra, Magé e São Cristóvão - deram apoio à operação de resgate. Em meio ao desabamento, um incêndio também precisou ser contido no local.