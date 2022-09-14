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No Sul do país

Polícia investiga ataque a vereadora do PT seguido de morte de bolsonarista

Homem de 46 anos perdeu controle de caminhonete durante fuga, após ter batido em carro de petista, no Rio Grande do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2022 às 17:24

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 17:24

  • Caue Fonseca

PORTO ALEGRE - Uma suspeita de atentado ao carro de uma vereadora do PT terminou com a morte de um produtor rural bolsonarista em Salto do Jacuí, na região central do Rio Grande do Sul, a cerca de 290 quilômetros de Porto Alegre. Luiz Carlos Ottoni, 46 anos, morreu ao se acidentar fugindo do local.
Conforme a vereadora Cleres Relevante (PT), 49 anos, o suposto atentado ocorreu por volta das 15h30 de terça-feira (13) na avenida central do município, a Pio 12, quando ela se deslocava para casa acompanhada de uma assessora em um veículo Corolla adesivado com os rostos de cinco candidatos do PT no vidro traseiro. Entre eles estava a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Carro de vereadora do PT
Vereadora do PT de Salto do Jacuí (RS) divulgou foto de seu carro, após ser atingido por caminhonete de produtor rural Crédito: Acervo pessoal
Cleres disse ter percebido pelo retrovisor que era perseguida por uma caminhonete Hilux que fazia movimentos de acelerar e brecar. Em determinado momento, ainda segundo ela, a caminhonete acelerou, atingiu com força a traseira do seu carro e, em seguida, fugiu. A vereadora acionou a Brigada Militar, que mandou a única viatura do município de 12,5 mil habitantes ao local.
Em meio ao atendimento da ocorrência, a Brigada Militar foi comunicada por telefone que a caminhonete de Ottoni se acidentou. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou após cruzar a ponte da avenida Barragem Engenheiro José Maia Filho, sobre o Rio Jacuí, distante cerca de três quilômetros dali.
O resgate foi acionado, mas Ottoni foi ejetado do veículo e morreu na hora, segundo a polícia.
Cleres e a assessora prestavam depoimento na tarde desta quarta-feira (14) na delegacia da Polícia Civil de Salto do Jacuí, que investiga o caso. Conforme a vereadora, Ottoni já a havia insultado em redes sociais e em eventos públicos anteriormente. Ela compartilhou a foto do veículo com a traseira amassada em seu perfil numa rede social.

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A publicação mais recente de Ottoni na mesma rede social exibe uma imagem da página SomostodosBolsonaro, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em que uma abelha sobre o número 22 conversa com uma mosca sobre o número 13.
O texto diz: "Por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor do que o lixo, a mosca jamais entenderá. Cada um vive a verdade que acredita."
O incidente no interior do Rio Grande do Sul se soma a outros de violência política com morte nas eleições presidenciais de 2022. Em 9 de julho, um policial penal bolsonarista invadiu a festa de aniversário e matou a tiros o militante petista Marcelo Aloizio de Arruda, 50 anos, em Foz do Iguaçu (PR). Arruda revidou baleando o agressor, que foi hospitalizado e preso preventivamente.
Na última quinta-feira (8), em Confresa (MT), um homem matou a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, 44 anos, depois de uma discussão política em que Santos defendia Lula. O agressor foi preso preventivamente.

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