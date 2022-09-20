PM baleia cabeça de homem em blitz no Rio de Janeiro

Um policial militar do 3º B PM (Méier), na zona norte do Rio de Janeiro , foi preso por tentativa de homicídio, após atirar na cabeça de um homem que estava dentro de um carro que supostamente não parou em uma blitz.

O técnico de radiologia Raphael Montovaneli, 40, voltava de uma festa com amigos na madrugada desta segunda (19). Segundo a PM, o motorista do veículo onde Raphael estava tentou fugir da abordagem. Raphael está internado em estado gravíssimo.

O policial atirou e atingiu a cabeça da vítima, que estava no banco de trás do carro. "O veículo teria vindo em direção à guarnição em alta velocidade", afirmou a Polícia Militar , por meio de nota.

A família de Raphael, no entanto, questiona a atitude do PM, identificado como Márcio Ribeiro. Um primo diz que a abordagem foi desnecessária.

"O carro não parou? Beleza, atira no pneu. Atirar na direção da cabeça? Isso só mostra que é uma pessoa completamente despreparada. Como uma pessoa dessas está com um fuzil na mão? Atira no pneu, meu Deus, não na direção da pessoa. Eu não sou policial e sei que existem outras formas de abordagem. Agora ele tá lá, em coma induzido", afirmou o primo, que não quis se identificar.

O grupo passava pela Avenida Marechal Rondon, uma das principais vias da Zona Norte da cidade, horas após o jogo entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã.

Raphael Montovaneli sofreu uma "perfuração por arma de fogo no crânio" e segue internado, de acordo com o Hospital Federal do Andaraí. O quadro de saúde dele é considerado gravíssimo.