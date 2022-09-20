Homem é detido na Rodoviária de Vitória suspeito de abusar de jovem

Rodoviária de Vitória, onde suspeito de abusar de jovem dentro de ônibus foi preso Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 51 anos foi detido na manhã desta terça-feira (25) na Rodoviária de Vitória suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 25 anos dentro de um ônibus de viagem.

Mesmo revoltada, a jovem de 25 anos, que trabalha como designer de sobrancelhas e pediu para não ser identificada, contou que não conseguiu reagir.

"Ódio. Muito ódio. Se eu tivesse alguma reação, teria batido nele ou gritado" X. - Designer de sobrancelhas de 25 anos

Ela disse que estava dentro de um ônibus que saiu Itatinga, em Minas Gerais e chegou à Rodoviária de Vitória pouco antes de 6h. Segundo a jovem, no meio do caminho sentiu que o homem estava ao lado dela começou a importuná-la e em cerca de três horas ele repetiu o abuso várias vezes.

"Fingia que estava dormindo. Botava a mão no encosto do ônibus e passava a mão e os dedos. Não foram uma, nem duas. Foram mais de três, quatro vezes", disse a jovem.

Pedido de ajuda ao desembarcar. Apenas quando o ônibus parou, a mulher contou o que tinha acontecido para uma amiga que estava no mesmo ônibus. Essa amiga procurou um vigilante da Rodoviária de Vitória.

"Ele alegou que não tinha feito, mas nessa alegação dele e ele falou: 'Vou pedir desculpa para elas'. Então, nisso ele se entregou", contou o vigilante Sandro Costa Muniz.

O homem foi detido, levado inicialmente para a Delegacia Regional de Vitória e depois encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.

A jovem, que tem parente em Minas Gerais, disse que não sabe mais se vai conseguir fazer viagens de ônibus novamente. "A gente fica traumatizada. Não sei como vai ser daqui para frente. Espero que eu não me isole porque às vezes acontece depressão, a ansiedade atacar, mas eu espero que não", disse a jovem.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 51 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi ouvido e liberado "após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento", disse a corporação, em nota. O caso será encaminhado para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória para melhor apuração dos fatos.