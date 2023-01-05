Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Piloto morre em queda de aeronave ultraleve em praia do Ceará
Acidente aéreo

Piloto morre em queda de aeronave ultraleve em praia do Ceará

Banhistas e salva-vidas tentaram socorrer vítima, que morreu após o acidente na costa de Aquiraz, na Grande Fortaleza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2023 às 20:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 20:29

SÃO PAULO - Uma aeronave ultraleve caiu na costa de Aquiraz, na Grande Fortaleza, deixando pelo menos uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (5).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará, o acidente ocorreu próximo ao condomínio Manhattan Beach Riviera e equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o local.
Aeronave ultraleve cai na Praia de Aquiraz, na Grande Fortaleza, no Ceará
Aeronave ultraleve caiu na Praia de Aquiraz, na Grande Fortaleza, no Ceará Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O chamado ocorreu às 16h19 e o Corpo de Bombeiros encontrou a aeronave na faixa de areia. O piloto chegou a receber os primeiros socorros de banhistas e salva-vidas, mas morreu no local.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que frequentadores da praia chegaram a entrar no mar para tentar recuperar peças da aeronave que caíram. Não há informações sobre se havia outros ocupantes no ultraleve.
O monomotor envolvido no acidente, do modelo Vimana R12, foi fabricado em 1998 e está com situação normal de navegabilidade, segundo a matrícula da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Ele pode trafegar com até um passageiro e não tem permissão para fazer táxi aéreo.
Aeronave ultraleve cai na Praia de Aquiraz, na Grande Fortaleza, no Ceará
Aeronave ultraleve caiu na Praia de Aquiraz, na Grande Fortaleza, no Ceará Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Aquiraz em busca de informações sobre como o monitoramento das aeronaves que sobrevoam a praia local funciona, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

LEIA MAIS

Vídeo de caminhão com carga 'tombando' na Terceira Ponte chama atenção

Tartaruga "atravessa na faixa" na orla de Aracruz e vídeo viraliza

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na BR 101 na Bahia

Atingidos pela chuva ocupam obra parada do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica

Ciclovia da Rio Branco será entregue antes do prazo e com nova ligação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação Ceará ANAC Acidente aéreo Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados