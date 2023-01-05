Vídeo de caminhão com carga 'tombando' na Terceira Ponte chama atenção

(veja acima) chamaram a atenção dos internautas. O vídeo de um caminhão trafegando pela Terceira Ponte com uma carga 'tombando' circulou pelas redes sociais nesta quinta-feira (5). As imagenschamaram a atenção dos internautas.

Apesar de não saber confirmar se o vídeo foi gravado nesta quinta, já que não recebeu acionamento para o caso, a Polícia Militar explicou quais infrações o condutor do caminhão cometeu:

Artigo 169: dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. A infração é leve e o condutor pode receber multa.

Artigo 231, II, a: transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que esteja transportando. A infração é gravíssima, pode gerar multa e retenção do veículo para regularização.



Polícia Militar ainda ressaltou que a circulação de veículos com três eixos é proibida na Terceira Ponte. "De acordo com o artigo 187, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente é infração média e o proprietário do veículo é multado", completou a corporação.

A reportagem também questionou a Rodosol, que administra o trecho. Eles informaram que não são os responsáveis por fiscalizarem ou multarem esse tipo de situação, mas divulgaram as regras para transporte de cargas no Sistema Rodovia do Sol.

Na Terceira Ponte, a proibição da circulação de veículos de cargas é rigorosa. Caminhões de dois eixos (com capacidade de carga entre 10 e 15 toneladas) só podem transitar no intervalo entre 22h e 6h. Já os caminhões de dois eixos (com capacidade de até 10 toneladas) terão a permissão de transitar no horário compreendido entre 10h e 16h. A regra vale para os veículos com ou sem carga.