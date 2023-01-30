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Ataques em Brasília

PGR amplia para 479 o número de denunciados por ataques golpistas

Órgão enviou ao Supremo Tribunal Federal o sexto pacote de denúncias contra envolvidos na invasão a prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 18:54

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 18:54

BRASÍLIA - A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu nesta segunda-feira (30) a abertura de ação penal contra mais 225 apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento em atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O grupo é acusado de incitar as Forças Armadas contra os Poderes e de associação criminosa.
O número de pessoas formalmente acusadas pela PGR sobe agora para 479. As denúncias foram enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal), com relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Destruição provocada por apoiadores de Bolsonaro em prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress
A pena para o crime de incitação varia de três a seis meses, mais pagamento de multa. No caso de associação criminosa, varia de um a três anos. A Procuradoria não divulgou nomes.
Os acusados foram presos pela polícia no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, na manhã posterior aos ataques às sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e estão detidos em unidades prisionais do Distrito Federal.
Nesta segunda (30), a AGU (Advocacia-Geral da União), órgão responsável pela representação do governo perante a Justiça, obteve o bloqueio judicial de bens de 40 presos em flagrante pela invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes.
São 92 pessoas, cinco empresas e duas entidades com o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos. Ao menos R$ 4,3 milhões só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados. Um terceiro pedido, proposto na sexta (27), aguarda análise.
A Advocacia defende que todos os envolvidos, sejam financiadores ou depredadores, respondam solidariamente pelos prejuízos, estimados em R$ 18,5 milhões.
O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, que acolheu o pedido da AGU, entendeu existir "fortes indícios" de participação dos acusados em atos antidemocráticos, "razão por que é absolutamente plausível a tese da União de que eles concorreram para a consecução dos vultosos danos ao patrimônio público, sendo passíveis, portanto, da bastante responsabilização civil".

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