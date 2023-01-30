PGR amplia para 479 o número de denunciados por ataques golpistas

Destruição provocada por apoiadores de Bolsonaro em prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress

A pena para o crime de incitação varia de três a seis meses, mais pagamento de multa. No caso de associação criminosa, varia de um a três anos. A Procuradoria não divulgou nomes.

Os acusados foram presos pela polícia no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército , em Brasília , na manhã posterior aos ataques às sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e estão detidos em unidades prisionais do Distrito Federal.

Nesta segunda (30), a AGU (Advocacia-Geral da União), órgão responsável pela representação do governo perante a Justiça, obteve o bloqueio judicial de bens de 40 presos em flagrante pela invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes.

São 92 pessoas, cinco empresas e duas entidades com o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos. Ao menos R$ 4,3 milhões só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados. Um terceiro pedido, proposto na sexta (27), aguarda análise.

A Advocacia defende que todos os envolvidos, sejam financiadores ou depredadores, respondam solidariamente pelos prejuízos, estimados em R$ 18,5 milhões.