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Atos golpistas

PF prende coronel e outros três oficiais da PM do DF por 'omissão' em ataques

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto era responsável pela operação da corporação e estava de licença no dia 8 de janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2023 às 11:43

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 11:43

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro oficiais da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (7), na quinta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os protestos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília.
Os alvos nesta etapa são suspeitos de omissão diante dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Um deles é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era chefe do Departamento Operacional da corporação e estava de licença no dia do ataque.
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress - 08/01/2022
A PF cumpriu três mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva contra um coronel, um capitão, um tenente e um major da PM.
Os policiais federais também fazem buscas em seis endereços na capital federal. Todas as ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator das investigações sobre os atos do dia 8.
Os alvos nesta etapa são investigados por seis crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

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No dia 20 de janeiro, a primeira fase da Operação Lesa Pátria prendeu cinco suspeitos de participação, incitação e financiamento nos atos golpistas. Na semana passada, a PF, em outra fase da ação, fez novas prisões.
A Operação Lesa Pátria se tornou permanente, com desdobramentos periódicos. Até o momento, 16 pessoas foram presas preventivamente. A PF também cumpriu 31 mandados de busca e apreensão nas etapas anteriores da investigação.

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