Alexandre de Moraes afirma que tentativa de golpe será punida

"Absolutamente todos os envolvidos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia", afirmou Moraes, frisando que as punições vão alcançar executores da invasão e depredação às sedes dos três Poderes, seus instigadores e financiados.

Alexandre de Moraes fez discurso em defesa da democracia brasileira Crédito: Alejandro Zambrana/TSE

"A democracia brasileira não suportará mais a ignóbil política de apaziguamento. Os financiadores, incentivadores e agentes políticos que se portaram dolosamente, pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção serão responsabilizados", disse Moraes.