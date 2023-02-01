Alexandre de Moraes afirma que tentativa de golpe será punida

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou nesta quarta-feira (1º) que os responsáveis pelos atos golpistas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro responderão pelos crimes cometidos.
"Absolutamente todos os envolvidos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia", afirmou Moraes, frisando que as punições vão alcançar executores da invasão e depredação às sedes dos três Poderes, seus instigadores e financiados.
"A democracia brasileira não suportará mais a ignóbil política de apaziguamento. Os financiadores, incentivadores e agentes políticos que se portaram dolosamente, pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção serão responsabilizados", disse Moraes.
O presidente do TSE foi aplaudido após o discurso.