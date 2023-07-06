Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF busca financiadores de atentado a bomba no aeroporto de Brasília
Atos antidemocráticos

PF busca financiadores de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

Operação Embarque Negado cumpre seis mandados de busca e apreensão

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 09:50

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jul 2023 às 09:50
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Embarque Negado. O objetivo é apurar possíveis financiadores do atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, em dezembro de 2022. 
A corporação cumpre seis mandados de busca e apreensão, sendo um em Marabá (PA), um em Água Boa (MT) e quatro no Distrito Federal. 
Sede da Polícia Federal em Brasília
Sede da Polícia Federal em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"A investigação se refere ao ocorrido nos dias 02/12/2022 e 08/12/2022, quando várias pessoas invadiram a área de acesso restrito e adjacências do Aeroporto Internacional JK, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário”, informou a PF. 
Em nota, a corporação destacou que os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública  e associação criminosa. 

LEIA MAIS 

Caso Henry: Gilmar Mendes determina que Monique Medeiros volte à prisão

Lula diz que governo vai pagar nove parcelas do piso da enfermagem

Pablo Marçal é alvo de operação da PF sob suspeita de crimes eleitorais

Pastor Valadão pode ser impedido de pregar e até ser extraditado, diz advogada

Donos de escola investigada são indiciados 9 vezes por tortura em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Brasília (DF) Bomba Polícia Federal Agências Núcleo Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados