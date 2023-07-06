PF busca financiadores de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

A corporação cumpre seis mandados de busca e apreensão, sendo um em Marabá (PA), um em Água Boa (MT) e quatro no Distrito Federal.

Sede da Polícia Federal em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"A investigação se refere ao ocorrido nos dias 02/12/2022 e 08/12/2022, quando várias pessoas invadiram a área de acesso restrito e adjacências do Aeroporto Internacional JK, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário”, informou a PF.