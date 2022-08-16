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Eleições

Pesquisa Ipec: Lula lidera disputa à Presidência com 44%; Bolsonaro tem 32%

Corrida ao Palácio do Planalto continua polarizada, com Ciro Gomes aparecendo em um distante terceiro lugar. Veja os números da pesquisa do Ipec, instituto fundado por executivos do extinto Ibope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 21:26

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 21:26

Campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) traçam estratégias para capturar voto útil e eleitores indecisos
Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) polarizam disputa Crédito: Montagem A Gazeta | Geraldo Neto
Uma nova pesquisa Ipec para a disputa presidencial foi divulgada nesta segunda-feira (15), dia em que se encerrou o prazo para registro das candidaturas nas eleições 2022. O instituto, fundado por ex-executivos do extinto Ibope, fez o levantamento a pedido da TV Globo. Veja os números:
  • Lula (PT): 44%
  • Jair Bolsonaro (PL): 32%
  • Ciro Gomes (PDT): 6%
  • Simone Tebet (MDB): 2%
  • Vera Lúcia (PSTU): 1%
  • Brancos e nulos: 8%
  • Não sabem e não responderam: 7%
Não pontuaram na pesquisa os candidatos Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil). O nome de Pablo Marçal (Pros) também estava na pesquisa e não chegou a pontuar. Ele teve a candidatura retirada pelo partido.
O nome do candidato Roberto Jefferson (PTB) não consta nesta pesquisa. Segundo o Ipec, o motivo é que, quando a pesquisa foi registrada no TSE, ainda não havia informações suficientes sobre a candidatura, que foi oficializada posteriormente.
A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03980/2022.
* Com informações do G1

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