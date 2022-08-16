Pesquisa Ipec: Lula lidera disputa à Presidência com 44%; Bolsonaro tem 32%

Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) polarizam disputa Crédito: Montagem A Gazeta | Geraldo Neto

Uma nova pesquisa Ipec para a disputa presidencial foi divulgada nesta segunda-feira (15), dia em que se encerrou o prazo para registro das candidaturas nas eleições 2022 . O instituto, fundado por ex-executivos do extinto Ibope, fez o levantamento a pedido da TV Globo. Veja os números:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Brancos e nulos: 8%

Não sabem e não responderam: 7%

Não pontuaram na pesquisa os candidatos Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil). O nome de Pablo Marçal (Pros) também estava na pesquisa e não chegou a pontuar. Ele teve a candidatura retirada pelo partido.

O nome do candidato Roberto Jefferson (PTB) não consta nesta pesquisa. Segundo o Ipec, o motivo é que, quando a pesquisa foi registrada no TSE, ainda não havia informações suficientes sobre a candidatura, que foi oficializada posteriormente.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03980/2022.