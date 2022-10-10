Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 48% de rejeição no 2° turno; Lula, 42%
Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 48% de rejeição no 2° turno; Lula, 42%

Rejeição do presidente oscilou dois pontos porcentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, enquanto o petista oscilou os mesmos dois pontos, mas positivamente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2022 às 19:24

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 19:24

Lula e Jair Bolsonaro
Lula e Jair Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições  Crédito: Reprodução de vídeo e Divulgação
Pesquisa Ipec divulgada nesta quarta-feira (10), aponta que 48% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 42%.
A rejeição de Bolsonaro oscilou dois pontos porcentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, publicado no último dia 5. Já a de Lula fez o movimento inverso e oscilou positivamente os mesmos dois pontos.
A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas, entre os dias 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.

LEIA MAIS 

Pesquisa Ipec: Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro, 42%

Ipec explica que voto útil e indecisos causaram divergência entre pesquisa e urnas no ES

Horário eleitoral: Lula leva apoio de Tebet; Bolsonaro, de Neymar e governadores

Política não se discute? As famílias divididas entre Lula e Bolsonaro no ES

Lula tem 48% dos votos, Bolsonaro, 43%, e disputam o segundo turno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Presidente Eleições 2022 Ipec Pesquisa Ipec
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados