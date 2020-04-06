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Até o início de maio

Pernambuco prevê 'aceleração descontrolada' de casos de Covid-19

O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, informou na tarde desta segunda-feira (6) que a perspectiva é de que, até o começo de maio, a situação no estado seja de aceleração descontrolada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 19:00

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 19:00

Coronavírus - Covid19
O secretário de Saúde de Pernambuco informou que a perspectiva é de que, até o começo de maio, a situação no estado seja de aceleração descontrolada Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, informou na tarde desta segunda-feira (6) que a perspectiva é de que, até o começo de maio, a situação no estado seja de aceleração descontrolada.
Ele afirmou em coletiva que a expectativa é de que a curva inicie a desaceleração apenas no fim de maio. "Serão dois meses duríssimos".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Nas últimas 24 horas, Pernambuco contabilizou mais nove mortes no estado. Agora, já são 30 óbitos e 223 casos da doença.
Dados do governo de Pernambuco apontam que há 67 pessoas internadas, 23 delas em UTI e outras 44 em leitos de enfermaria, e 101 em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 25 pacientes receberam alta médica no estado.

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