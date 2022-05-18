Pequena Lô rebate piadas de sua deficiência: 'Respeite o que não gosta'

A comediante e influenciadora Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lô, 26, foi às redes sociais para rebater comentários preconceituosos e piadas feitas por quem não gosta dela sobre a sua deficiência. Lô é portadora de displasia óssea, uma síndrome que afeta seu desenvolvimento físico e sua mobilidade.

"Aprenda a respeitar o trabalho do outro. Ninguém nunca vai agradar 100% da população, mas o respeito vem em primeiro lugar. Se não gosto de alguém por que vou falar isso no perfil da pessoa? Além de machucar o outro eu não tenho esse direito", começou.

Lorrane Silva, a Pequena Lo, junto com sua scooter em ensaio fotográfico Crédito: Instagram/@thi.santoss

As primeiras piadas começaram pelo Twitter, mas depois ela recorreu ao Instagram para fazer o desabafo depois de muita gente começar a marcar a comediante em algumas postagens discriminatórias.

Eu não ia vim aqui falar não, mas vocês são insuportáveis demais. Quero falar pra quem anda vindo aqui no meu perfil, me encher a porr4 do saco. Primeiro que o perfil é meu e eu posto o que eu quiser, e tem pessoas que gostam, então é isso que importa pra mim + — Lôzinha (@_pequenalo) May 17, 2022

"Pessoas acham que são engraçadas e começam a ofender minha deficiência, e isso é podre, sujo, péssimo. São pessoas que não aceitam que nós estamos sendo vistos e reconhecidos."

A influenciadora diz que só quer poder fazer o seu trabalho e que ninguém vai conseguir parar sua evolução. "Aprenda a respeitar o que você não gosta. Sei que é difícil, mas isso deve ser trabalhado. Vai ter muito deficiente ocupando espaço", desabafou.

Essa não é a primeira vez que a Pequena Lô tem problemas públicos com relação à síndrome. Em dezembro de 2021, ela foi impedida de embarcar em um voo por causa da scooter (uma espécie de motoneta adaptada) que ela usa para se locomover.