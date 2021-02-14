Pazuello anuncia força-tarefa para acelerar vacinação em Manaus

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pazuello disse que vai trabalhar para reunir “todo o pessoal capacitado” e distribuir por área, com postos fixos e móveis de vacinação. “A estratégia é atingir as partes mais distantes do centro de Manaus, não só nos polos de vacinação”, afirmou o ministro, que na noite de sexta-feira reuniu-se com o governador do Amazonas, Wilson Lima, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Segundo o Ministério da Saúde, uma força-tarefa está sendo organizada junto com o governo do Amazonas, prefeituras, Ministério da Defesa e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para, além dos postos oficiais, a vacina ser levada aos bairros e às comunidades mais distantes do interior.

A vacinação começará imediatamente após a liberação para os estados, do lote que deverá ser entregue ao Ministério da Saúde no dia 22 de fevereiro. A previsão da pasta é que a imunização seja iniciada por Manaus e, logo em seguida, levada ao interior. Na avaliação do ministro, apenas a vacinação pode frear o recrudescimento da pandemia.

"Temos que fazer a vacinação em massa e, nesse primeiro momento, vamos vacinar todos acima de 50 anos. Vamos antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros Estados" Pazuello - Ministro da Saúde

TRANSFERÊNCIAS

A estratégia de transferência de pacientes de Covid-19 foi modificada para reduzir a fila de espera de pacientes moderados a graves em hospitais da rede estadual. A partir de agora, está mais focada no interior do Estado, atendendo casos médios e graves com uso de UTI aérea.

Segundo o ministério, as transferências deverão ocorrer tanto entre municípios do interior, com maior remoção para Manaus, como entre os estados. Até sexta-feira (12), 558 pacientes haviam sido transferidos para outros estados, entre eles, 16 para cirurgia oncológica.

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