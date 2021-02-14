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Pandemia

Pazuello anuncia força-tarefa para acelerar vacinação em Manaus

Perspectiva é atingir a população com 50 anos de idade. "Vamos antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros Estados", disse o ministro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 fev 2021 às 21:35

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 21:35

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto.
O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal enviará vacinas suficientes para acelerar o Plano Nacional de Imunização em Manaus. A perspectiva é alcançar o público de 50 anos de idade.
Pazuello disse que vai trabalhar para reunir “todo o pessoal capacitado” e distribuir por área, com postos fixos e móveis de vacinação. “A estratégia é atingir as partes mais distantes do centro de Manaus, não só nos polos de vacinação”, afirmou o ministro, que na noite de sexta-feira reuniu-se com o governador do Amazonas, Wilson Lima, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Segundo o Ministério da Saúde, uma força-tarefa está sendo organizada junto com o governo do Amazonas, prefeituras, Ministério da Defesa e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para, além dos postos oficiais, a vacina ser levada aos bairros e às comunidades mais distantes do interior.
A vacinação começará imediatamente após a liberação para os estados, do lote que deverá ser entregue ao Ministério da Saúde no dia 22 de fevereiro. A previsão da pasta é que a imunização seja iniciada por Manaus e, logo em seguida, levada ao interior. Na avaliação do ministro, apenas a vacinação pode frear o recrudescimento da pandemia.
"Temos que fazer a vacinação em massa e, nesse primeiro momento, vamos vacinar todos acima de 50 anos. Vamos antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros Estados"
Pazuello - Ministro da Saúde

TRANSFERÊNCIAS

A estratégia de transferência de pacientes de Covid-19 foi modificada para reduzir a fila de espera de pacientes moderados a graves em hospitais da rede estadual. A partir de agora, está mais focada no interior do Estado, atendendo casos médios e graves com uso de UTI aérea.
Segundo o ministério, as transferências deverão ocorrer tanto entre municípios do interior, com maior remoção para Manaus, como entre os estados. Até sexta-feira (12), 558 pacientes haviam sido transferidos para outros estados, entre eles, 16 para cirurgia oncológica.

SENADO

Nesta semana, em audiência no Senado, Pazuello disse que a variante do novo coronavírus encontrada em Manaus já está presente em outros Estados, inclusive no Espírito Santo. Acrescentando se tratar de um dado epidemiológico, ele afirmou que em 13 de janeiro o Ministério da Saúde identificou a disseminação da variante do vírus.

RESTRIÇÕES

O governo do Amazonas prorrogou a medida de restrição na circulação de pessoas em todos os municípios de 19h às 6h. O novo decreto terá validade entre os dias 15 e 21 de fevereiro. Esse é o segundo decreto que prevê a restrição na circulação de pessoas no estado neste mês. Segundo Lima, as decisões são baseadas nos dados da Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Fiocruz, que todos os dias têm acompanhado o quadro de evolução epidemiológica, e os dados da prefeitura de Manaus sobre o crescimento de óbitos relacionados à Covid-19.

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