Passageiras mortas em queda de helicóptero em SP voavam pela primeira vez

As passageiras do helicóptero modelo Robinson R44 que morreram na queda da aeronave no dia 31 de dezembro, quando saiu de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte, voavam de helicóptero pela primeira vez, segundo Sidney Santos, pai e avô das vítimas.

"Era a primeira vez que elas viajavam de helicóptero. Nós não sabíamos da viagem", disse Santos.

Destroços com identificação do helicóptero encontrado pela Força Aérea Brasileira na cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo Crédito: Divulgação

Ainda segundo ele, a viagem tinha sido uma surpresa.

"Disseram que era uma surpresa, um bate e volta do Réveillon", disse, acrescentando que Letícia era filha única de Luciana.

A jovem não morava com a mãe. Ela vivia com os avós.

Santos afirmou que a família não pretende acompanhar as investigações das causas do acidente que culminou na morte de quatro pessoas.

"Como o Raphael [Torres] era amigo da família e elas eram maiores de idade, a gente não vai atrás dessa investigação. A gente vai começar a finalizar por aqui", afirmou.

O velório das duas passageiras estava previsto para acontecer do meio-dia às 16h. Mas teve seu início adiantado para pouco antes das 11h30 e também vai terminar mais cedo.

A busca pela aeronave durou 11 dias e mobilizou a Polícia Militar, a FAB (Força Aérea Brasileira), o Exército e a Polícia Civil, além de equipes de buscas particulares contratadas pelas famílias das vítimas.

Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã de sexta-feira (12), por volta das 9h15, em área de mata densa, em Paraibuna, no Vale do Parnaíba. Os militares precisaram descer de rapel do helicóptero para acessar o ponto da queda e os destroços da aeronave.