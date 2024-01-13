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Resgate

Bombeiros e PM retiram corpos de vítimas de acidente de helicóptero

Destroços da aeronave que desapareceu no dia 31 de dezembro foram encontrados na manhã da última sexta-feira (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2024 às 11:24

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 11:24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar retiraram na manhã deste sábado (13) os corpos das quatro pessoas que morreram na queda do helicóptero modelo Robinson R44, em uma área de mata em Paraibuna, no Vale do Paraíba.
Estavam a bordo o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro.
O trabalho de remoção começou a ser feito ainda no final de sexta-feira (12) e seria todo realizado com helicópteros. Porém, o mau tempo forçou uma mudança nos planos.
Destroços de helicóptero desaparecido no réveillon foram encontrados no dia 12 de janeiro, no trajeto entre São Paulo e Ilhabela
Destroços de helicóptero desaparecido no réveillon foram encontrados no dia 12 de janeiro, no trajeto entre São Paulo e Ilhabela Crédito: Divulgação/ PMSP
Equipes acamparam e passaram a noite na região para preservar o local e retomar as atividades logo cedo neste sábado.
Como a instabilidade meteorológica persiste, diz a Polícia Militar, o deslocamento dos corpos ocorre via terrestre.
Os corpos serão levados para o IML de São José dos Campos.
Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã de sexta-feira, por volta das 9h15. O helicóptero desapareceu no dia 31 de dezembro após sair de São Paulo em direção a Ilhabela, no litoral norte, e enfrentar uma densa neblina na altura da Serra do Mar.

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A busca pela aeronave durou 11 dias e mobilizou a Polícia Militar, a FAB (Força Aérea Brasileira), o Exército e a Polícia Civil, além de equipes de buscas particulares contratadas pelas famílias das vítimas.
Para acessar o ponto, em área de mata densa, os militares tiveram de descer de rapel.
O helicóptero não tem caixa preta ou equipamento equivalente que armazene as informações de voo, o que dificulta a apuração do acidente.

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