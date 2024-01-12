Saiba quem são as vítimas de queda de helicóptero em São Paulo

As vítimas são: Luciana Marley Rodzewics Santos, Letícia Ayumi Rodzewics, filha de Luciana, Raphael Torres, um amigo da família e Cassiano Tete Teodoro (o piloto) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

LUCIANA MARLEY RODZEWICS SANTOS, 46

Luciana vivia no bairro no Limão, na zona norte da capital paulista. Empresária, ela possuía uma loja de roupas e sapatos. "Gostava muito de adrenalina", disse sua irmã, Silvia Santos. Com ela na viagem estava a filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20.

LETÍCIA AYUMI RODZEWICS SAKUMOTO, 20

A jovem também vivia no bairro do Limão, em uma casa com os avós maternos. A jovem era proprietária de um salão de cabeleireiro, o qual sonhara em conquistar desde a adolescência. Namorava havia cinco anos e tinha planos de viver com o companheiro. A família conta que a relação de Letícia com a mãe era ótima. Embarcavam em viagens juntas com frequência. A última na véspera de Ano-Novo.

RAPHAEL TORRES, 41

O empresário era amigo de Luciana e foi ele quem a convidou para o passeio a Ilhabela. Ele atuava no ramo de venda de medicamentos em São Paulo e possuía residência na cidade litorânea. Segundo a família do empresário, Raphael gostava de levar amigos ao local para confraternizações. Ele deixa dois filhos, um de 16 e outro de 6 anos.

CASSIANO TETE TEODORO, 44