Helicóptero e bombeiros são acionados para resgate de piloto de parapente no ES

Um piloto de parapente sofreu um acidente na rampa de voo livre de Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito, no final da manhã desta quarta-feira (10). A vítima precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também foi acionado para dar apoio.

Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 11h30. Segundo informações de populares, um homem que praticava parapente sofreu uma queda em uma área de difícil acesso, no local de mata abaixo da rampa, e, aparentemente, apresentava fratura no tornozelo, com sangramento.

As equipes de resgate foram ao local, mas houve necessidade de acionamento do helicóptero. Após avaliação conjunta com a equipe dos bombeiros, os militares do Notaer viram que a vítima estava acessível e a melhor maneira de retirá-la seria por terra.