'Passa por cima do Supremo?', diz Bolsonaro a apoiador que reclamou

Presidente Jair Bolsonaro tem criticado o Supremo Tribunal Federal, mas nesta sexta baixou o tom Crédito: Marcos Corrêa/PR

Um dos alvos da operação de quarta, Winston Lima, conhecido como Comandante Winston, esteve entre os apoiadores que encontraram Bolsonaro na manhã desta sexta. Ele agradeceu as declarações do presidente na véspera, contra o Supremo e em favor dos investigados. Bolsonaro, no entanto, apenas o ouviu e não fez qualquer comentário.

Após a declaração de Bolsonaro sobre o Supremo, o mesmo apoiador que reclamava de Helder afirmou que queria uma atenção da Polícia Federal para retirar o governador de lá. A PF está sempre pronta para dar uma força, para quem estiver aí, suspeito, respondeu Bolsonaro.

"A PF está sempre pronta para dar uma força, para quem estiver aí, suspeito" Jair Bolsonaro - Presidente da República

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já pediu autorização ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para investigar se houve irresponsabilidades em compra feita pelo governo do Pará de 400 respiradores. Os produtos chegaram da China ao Estado com problemas e não foram usados. Helder nega irregularidades.

Na terça-feira (26) Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal por operação de busca e apreensão em endereços ligados ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel . A ação apura indícios de desvio de recursos em compras para enfrentamento da covid-19.