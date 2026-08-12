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Polêmica

Padre é excomungado no interior de SP por ligação com grupo ultraconservador

Rodrigo de Oliveira da Silva aderiu à Fraternidade São Pio X, grupo rompido oficialmente pelo Vaticano em julho

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 07:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2026 às 07:41
Padre atuava na Igreja da Matriz Nossa Senhora do Desterro em Jundiaí Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
A diocese de Jundiaí, no interior de São Paulo, anunciou que o padre Rodrigo de Oliveira da Silva foi excomungado por suposta adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio 10º -grupo religioso ultraconservador em cisma com o Vaticano. A medida ocorreu no último dia 6.

O reverendo negou que fazia parte do grupo em vídeo publicado em abril, no canal Centro Dom Bosco, que aborda questões ultraconservadoras da Igreja Católica. Ele disse que pediu apoio e acompanhamento da fraternidade para a construção de sua própria igreja.

"Eu não sou membro oficial da Fraternidade Sacerdotal São Pio 10º, sou apenas um amigo, um padre amigo desta fraternidade e que conto com este apoio espiritual destes sacerdotes da Fraternidade São Pio 10º no Brasil", disse ele no vídeo.

"Nesse sentido que, desde o início da minha decisão [de fazer a campanha], eu procurei apoio e acompanhamento junto à Fraternidade Sacerdotal São Pio 10º, na pessoa do padre Montagut, superior da Fraternidade no Brasil", acrescentou.

Nesse mesmo vídeo, ele divulgou sua vaquinha com meta de R$ 190 mil para a compra de terreno e construção de sua própria igreja em Campo Limpo Paulista, no interior. Até esta terça-feira (11) a campanha arrecadou mais de R$ 70 mil.

A reportagem não conseguiu contato direto com o padre Rodrigo de Oliveira da Silva, que também não fez declarações públicas sobre sua excomunhão, a penalidade eclesiástica máxima da Igreja Católica.
A diocese de Jundiaí disse, em nota, que a partir da excomunhão, os atos ministeriais do reverendo, assim como de todos vinculados a fraternidade, são considerados ilícitos. A medida se estende, ainda, aos fiéis que aderirem ao grupo.

"As celebrações litúrgicas, as atividades de cunho pastoral, as iniciativas formativas e quaisquer outros atos realizados no espaço de culto coordenado pelo padre Rodrigo de Oliveira da Silva não se realizam em comunhão com o romano pontífice [o papa] nem com o bispo diocesano de Jundiaí, sendo, portanto, irregulares", diz trecho da nota.

A Arquidiocese de Brasília excomungou, em julho, o padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, também por ligação com a Fraternidade São Pio 10º. Conforme nota pastoral, o reverendo disse publicamente que faz parte deste movimento religioso desde abril de 2025.

Costa publicou três vídeos no canal do YouTube Capela Santo Atanásio, ligada a São Pio 10º, em resposta a penalidade. Na primeira publicação, ele disse que seguirá em suas atividades "independentemente de qualquer declaração e sanções".

"Não estou excomungado. Não sou cismático. Nada faço em nome da desobediência. Os fiéis da capela Santo Atanásio não são excomungados. Não estão em cisma. E nada fazem em nome da desobediência", disse o padre em vídeo mais recente, publicado no dia 16 de julho.

No dia 1º de julho, a Fraternidade Sacerdotal São Pio 10º, conhecida como lefebvrianos, foi excomungada pelo Vaticano após ordenar quatro novos bispos sem autorização papal, em Écône, na Suíça, gerando um cisma formal.

A punição se deve ao desrespeito à autoridade do papa Leão 14 e à rejeição das decisões do Concílio Vaticano 2º (1962-1965), que modernizou a Igreja Católica.

A fraternidade celebra a missa no rito tridentino -sempre em latim e com o padre de costas para os fiéis-, em oposição ao modelo conciliar, que recomenda o uso do idioma local e o padre voltado para a assembleia.

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