Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pacheco diz que Valdemar passa pano quando trata de STF nos bastidores
Contra-ataque

Pacheco diz que Valdemar passa pano quando trata de STF nos bastidores

Presidente do Senado reage após ter sido chamado de "frouxo" por Valdemar, em relação à operação da Polícia Federal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2024 às 15:52

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 15:52

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reagiu nesta quinta-feira (25) à declaração dada horas antes pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o chamou de frouxo diante da operação da Polícia Federal contra Alexandre Ramagem, chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro (PL).
Em nota dura contra Valdemar, o presidente do Senado disse que o presidente do PL passa pano contra trata do tema nos bastidores.
"Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema."
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
Mais cedo, Valdemar afirmou que a operação da Polícia Federal que mira Ramagem é fruto de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), contra Bolsonaro. Valdemar ainda defendeu o impeachment de Moraes e disse que Pacheco não atua pelos interesses do Parlamento.
Para Valdemar, Ramagem é perseguido pela ligação com Bolsonaro e só foi alvo da operação da PF porque é pré-candidato a prefeito. "Só porque o Ramagem agora é candidato a prefeito. Ele estava sossegado aí", diz.
Valdemar reclama da postura do presidente do Congresso, que "não defende a Câmara nem o Senado" e diz que ele já deveria ter "feito o impeachment" de Moraes. "[Moraes] acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo [Pacheco] é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir."
"Ele [Pacheco] tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, um Renan [Calheiros] ou Antônio Carlos [Magalhães], mas nem perto eles [a Polícia Federal] passavam. Já tinha aberto o impeachment contra ele de cara. Certo. Ele [Moraes] não respeita o Poder legislativo. É incrível isso."
Deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ramagem é alvo da PF por suspeita de envolvimento no uso do software espião FirstMile pela Abin. A operação da PF desta quinta (25) ocorre sob autorização de Moraes.
Ramagem foi chefe da agência no governo Bolsonaro. Ele é investigado porque os monitoramentos ilegais ocorreram durante sua gestão e por supostamente ter se corrompido para evitar a divulgação de informações sobre o uso irregular do software durante sua gestão.
Além dele, sete policiais são alvos da ação, batizada de Vigilância Aproximada.
A operação investiga, segundo a PF, uma "organização criminosa que se instalou na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial".
Trata-se uma continuação da operação Última Milha, deflagrada em outubro de 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Senado Federal STF Valdemar Costa Neto Polícia Federal Alexandre de Moraes Rodrigo Pacheco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados