Pacheco diz que Valdemar passa pano quando trata de STF nos bastidores

Em nota dura contra Valdemar, o presidente do Senado disse que o presidente do PL passa pano contra trata do tema nos bastidores.

"Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema."

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Para Valdemar, Ramagem é perseguido pela ligação com Bolsonaro e só foi alvo da operação da PF porque é pré-candidato a prefeito. "Só porque o Ramagem agora é candidato a prefeito. Ele estava sossegado aí", diz.

Valdemar reclama da postura do presidente do Congresso, que "não defende a Câmara nem o Senado" e diz que ele já deveria ter "feito o impeachment" de Moraes. "[Moraes] acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo [Pacheco] é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir."

"Ele [Pacheco] tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, um Renan [Calheiros] ou Antônio Carlos [Magalhães], mas nem perto eles [a Polícia Federal] passavam. Já tinha aberto o impeachment contra ele de cara. Certo. Ele [Moraes] não respeita o Poder legislativo. É incrível isso."

Deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ramagem é alvo da PF por suspeita de envolvimento no uso do software espião FirstMile pela Abin. A operação da PF desta quinta (25) ocorre sob autorização de Moraes

Ramagem foi chefe da agência no governo Bolsonaro. Ele é investigado porque os monitoramentos ilegais ocorreram durante sua gestão e por supostamente ter se corrompido para evitar a divulgação de informações sobre o uso irregular do software durante sua gestão.

Além dele, sete policiais são alvos da ação, batizada de Vigilância Aproximada.

A operação investiga, segundo a PF, uma "organização criminosa que se instalou na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial".