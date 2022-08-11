Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operação policial na Maré apreende cerca de uma tonelada de drogas
Rio de Janeiro

Operação policial na Maré apreende cerca de uma tonelada de drogas

Secretaria de Estado de Polícia Militar do RJ afirma que houve confronto durante a operação. Aulas em escolas da Maré e serviços de saúde foram suspensos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:09

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:09

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Rio e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil, apreenderam hoje (11) cerca de uma tonelada de drogas durante operação conjunta realizada nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no conjunto de favelas da Maré, zona norte da capital. Os entorpecentes foram localizados pelos cães durante as ações de varredura.
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro.
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro: policiais apreenderam hoje (11) cerca de uma tonelada de drogas no conjunto de favelas da Maré Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), houve confronto na operação. Nas incursões, criminosos armados atiraram contra os policiais e dois suspeitos foram atingidos e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte da cidade. Um deles, no entanto, não resistiu aos ferimentos. “Com eles, foram apreendidos uma pistola, seis carregadores municiados e um cinto de guarnição”, informou.
De acordo com a secretaria, entre os objetivos da operação que ainda está em andamento, está a localização e prisão dos criminosos que assassinaram o policial militar Sandro Santos da Silva, em janeiro deste ano, quando o soldado fazia policiamento na Avenida Brasil, perto do Parque União, na zona norte do Rio. Além disso, a operação busca integrantes de uma das principais quadrilhas de roubos de carga da região metropolitana do Rio de Janeiro.

EDUCAÇÃO

Por causa da operação, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) suspendeu as aulas em 21 escolas da Maré. “O atendimento aos alunos está acontecendo de forma remota. A SME trata como prioridade a segurança de toda a comunidade escolar e a medida de suspensão das aulas é para segurança dos alunos, professores e funcionários das escolas”, informou a secretaria.
“É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado”, concluiu a pasta.

SAÚDE

A operação policial interrompeu também o funcionamento da Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança dos usuários e profissionais, interrompeu os serviços na unidade nesta quinta-feira. Já na Clínica da Família Diniz Batista dos Santos foi mantido o atendimento à população e apenas as atividades externas realizadas na comunidade, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Veja Também

Família busca por mulher que desapareceu de madrugada em Vitória

Caminhão de bebidas invade casa ao descer ladeira em Colatina

Suspeito de abastecer facções é preso com armas em cofres em casa na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Polícia Civil Rio de Janeiro Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana
Imagem de destaque
Aposentado é indiciado por abandonar cachorro na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados