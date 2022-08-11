Operação policial na Maré apreende cerca de uma tonelada de drogas

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Rio e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil , apreenderam hoje (11) cerca de uma tonelada de drogas durante operação conjunta realizada nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no conjunto de favelas da Maré, zona norte da capital. Os entorpecentes foram localizados pelos cães durante as ações de varredura.

Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro: policiais apreenderam hoje (11) cerca de uma tonelada de drogas no conjunto de favelas da Maré Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), houve confronto na operação. Nas incursões, criminosos armados atiraram contra os policiais e dois suspeitos foram atingidos e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte da cidade. Um deles, no entanto, não resistiu aos ferimentos. “Com eles, foram apreendidos uma pistola, seis carregadores municiados e um cinto de guarnição”, informou.

De acordo com a secretaria, entre os objetivos da operação que ainda está em andamento, está a localização e prisão dos criminosos que assassinaram o policial militar Sandro Santos da Silva, em janeiro deste ano, quando o soldado fazia policiamento na Avenida Brasil, perto do Parque União, na zona norte do Rio. Além disso, a operação busca integrantes de uma das principais quadrilhas de roubos de carga da região metropolitana do Rio de Janeiro.

EDUCAÇÃO

Por causa da operação, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) suspendeu as aulas em 21 escolas da Maré. “O atendimento aos alunos está acontecendo de forma remota. A SME trata como prioridade a segurança de toda a comunidade escolar e a medida de suspensão das aulas é para segurança dos alunos, professores e funcionários das escolas”, informou a secretaria.

“É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado”, concluiu a pasta.

SAÚDE