OAB pede investigação por 'ações e omissões' de Bolsonaro na pandemia

As medidas foram anunciadas após reunião extraordinária do Conselho Nacional da OAB realizada nesta terça-feira (9). Na ocasião, ainda foi aprovada a criação de um observatório para acompanhar o processo de vacinação no país.

"Temos farto material para que, com essas ações aprovadas pelo Conselho, PGR e STF deem resposta ao que estamos apontando - a completa falta de gestão da pandemia em nível federal, a verdadeira campanha anti-ciência e de boicote a medidas sanitárias básicas, o descaso com a compra de vacinas e com a coordenação de oferecimento dos leitos necessários ao enfrentamento dessa situação trágica. O momento é de ação, de fazer com que as autoridades cumpram seu papel e respeitem a Constituição, que garante o direito à vida e à saúde", ressaltou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao comentar as decisões.