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Epidemia

Número de mortos por coronavírus na China chega a 106

O número de casos confirmados no país chegou a 4.515, após 1.771 novas ocorrências terem sido contabilizadas

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 08:24
HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta terça-feira (28), que mais 25 pessoas morreram em função de doenças provocadas pelo coronavírus, o que leva a contagem total de mortos do surto para 106. O número de casos confirmados no país chegou a 4.515, após 1.771 novas ocorrências terem sido contabilizadas.

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Uma das mortes foi registrada em Pequim, a capital chinesa. As outras 24 foram em Hubei, a província em que o surto de coronavírus teve início, em dezembro. A cidade de Wuhan, onde os primeiros casos foram registrados, e outras 17 localidades de Hubei estão isoladas, com viagens de avião, trem e ônibus suspensas. Mais de 50 milhões de pessoas vivem na região afetada.
O feriado do ano-novo lunar, que se estenderia até a sexta-feira (31), foi prolongado até o domingo, (2). Com a medida, o governo chinês espera desestimular a viagem de volta para casa de dezenas de milhões de chineses que viajaram a partir da sexta-feira, 24, quando as festividades tiveram início.

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