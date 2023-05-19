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Modelo alterado

Novo RG não terá campo 'sexo' nem distinção entre 'nome' e 'nome social'

Mudanças tornam a carteira de identidade mais inclusiva para o público LGBTQIA+, segundo o governo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2023 às 11:56

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 11:56

SÃO PAULO, SP - O governo federal anunciou nesta sexta-feira (19) que fará mudanças no desenho da carteira nacional de identidade, o RG (Registro Geral). No novo modelo do documento não haverá informação sobre sexo, nem distinção entre nome social e nome de registro civil.
A carteira informará o nome (aquele que a pessoa declarar no ato da emissão), data e local de nascimento, nacionalidade, data de emissão e de validade, número do registro e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e estado em que o documento foi emitido.
O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade
O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade sem o campo 'sexo' Crédito: Divulgação
Na parte de trás, o RG terá os nomes dos pais do portador, órgão emissor e local onde o documento foi feito. Haverá também um QRCode. O documento deve ser emitido por órgãos estaduais.
As mudanças no RG atendem a pedido do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o governo federal, a retirada da informação sobre sexo e o uso do nome social tornam o documento mais inclusivo e representativo.
"As mudanças na carteira de identidade nacional foram solicitadas pelo MDH com o objetivo de promover mais cidadania e respeito às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras (LGBTQIA+) e fazem parte do compromisso do governo federal com políticas voltadas a esse público", diz o anúncio do governo.
O decreto que vai regulamentar a nova carteira de identidade ainda não foi publicado no Diário Oficial. A previsão é que isso ocorra no fim de junho.

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