Governo cria grupo para propor alterações na nova Carteira de Identidade

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou nesta segunda-feira (10) uma resolução no Diário Oficial da União (DOU) que institui um novo Grupo de Trabalho Técnico (GTT) para propor mudanças na Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida busca solucionar a problemática que envolve os campos "sexo" e "nome social" do documento que substituirá o RG.

Conforme as diretrizes do novo modelo, seria incluído um campo adicional na CIN chamado "nome social", que estaria localizado abaixo do nome de registro. Além disso, o documento também teria o campo "sexo".

Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal

Entretanto, de acordo com uma nota técnica publicada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF), em novembro de 2022, a inclusão desses dois campos no documento implica em "exposição vexatória e inegável constrangimento", especialmente para pessoas trans.

O MPF afirmou que a discriminação a qual essas pessoas seriam expostas, sujeitando-as a diversas violências, humilhações e tratamentos degradantes, violam o direito à autodeterminação identitária.

O grupo de trabalho instituído pelo governo será formado por seis membros de diversos órgãos do governo. Os integrantes não serão remunerados pelo trabalho desenvolvido.