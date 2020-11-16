Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Não se pode debitar nada a Bolsonaro', diz Mourão sobre fracasso dos aliados
Declaração

'Não se pode debitar nada a Bolsonaro', diz Mourão sobre fracasso dos aliados

Apesar da declaração de Mourão, Bolsonaro apoiou e fez campanha abertamente para 45 candidatos a vereador em diversas cidades do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 13:18

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:18

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Romério Cunha/VPR
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) minimizou nesta segunda-feira (16) o fracasso dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições municipais e avaliou que os partidos tradicionais de centro foram "os grandes vencedores" do pleito.
"Não pode se debitar nada em relação ao presidente Bolsonaro porque ele não entrou de cabeça nessa eleição. Ele apoiou alguns candidatos, muito pouco, mas não tinha... O presidente está sem partido. Sem estrutura partidária fica difícil participar de uma eleição", afirmou o vice-presidente.
Apesar da declaração de Mourão, Bolsonaro apoiou e fez campanha abertamente para 45 candidatos a vereador em diversas cidades do país. Desse total, ao menos 33 não conseguiram se eleger neste domingo (15).

Veja Também

Maioria dos candidatos apoiados por Bolsonaro sofre derrota

Além desses, o mandatário pediu votos para 13 prefeitos, dos quais apenas dois foram eleitos, ambos de cidades interioranas -Mão Santa (DEM), em Parnaíba, no Piauí, e Gustavo Nunes (PSL), em Ipatinga (MG).
Em São Paulo, Celso Russomanno (Republicanos) perdeu em primeiro turno. Das duas maiores capitais, apenas no Rio de Janeiro Bolsonaro viu seu candidato, Marcelo Crivella (Republicanos), passar para o segundo turno.
Apoiada pelo presidente na campanha suplementar para o Senado em Mato Grosso, Coronel Fernanda (Patriota), também perdeu. Todos os candidatos obtiveram o apoio nas "lives eleitorais gratuitas" de Bolsonaro.
Além desses, vários outros postulantes pelo país tentaram associar o seu nome ao do presidente, mas a maioria dos bolsonaristas acabou embolada nas últimas posições.

Veja Também

Bolsonaro minimiza fracasso como cabo eleitoral e diz que esquerda sofreu derrota

Para Mourão, o pleito marcou a vitória de políticos "mais conhecidos" nas urnas.
"Até o presente momento, não fiz nenhuma análise aprofundada, os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores. Por enquanto é isso", avaliou o vice-presidente.
Mourão também negou ter havido uma derrocada do movimento conservador que marcou as eleições de 2018. "São os partidos de centro (os vitoriosos), a grande maioria deles são conservadores", afirmou.
O vice-presidente ainda comentou o atraso na divulgação dos resultados e atribuiu a demora a uma "probleminha" no modus operandi do processo de apuração.

Veja Também

Russomanno parabeniza Covas e Boulos e diz que foi "leal" a Bolsonaro

Bolsonaro vê aliados naufragarem e filho com menos votos

Bolsonaro apaga post em apoio a candidatos após apuração indicar derrota

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados