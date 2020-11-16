  • Brasil
  Bolsonaro minimiza fracasso como cabo eleitoral e diz que esquerda sofreu derrota
Bolsonaro minimiza fracasso como cabo eleitoral e diz que esquerda sofreu derrota

Segundo o presidente, 'a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar'

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

O presidente Jair Bolsonaro votou neste domingo (15), na Escola Municipal Rosa da Fonseca na Vila Militar no Rio de Janeiro (RJ) Crédito: Dhavid Normando/Futura Press/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter no início da madrugada desta segunda-feira (16), comentar as eleições municipais. Ele minimizou seu fracasso como cabo eleitoral e afirmou que a esquerda sofreu uma "derrota histórica".
"Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas", escreveu Bolsonaro. "A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado", acrescentou.
No maior colégio eleitoral do país, São Paulo, o candidato do Planalto, Celso Russomanno (Republicanos), amargou em quarto lugar. Por outro lado, no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), apoiado pelo presidente, conseguiu chegar ao segundo turno e vai enfrentar o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

