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Sem distanciamento

Após votar, Bolsonaro vai a bairro do RJ e interage com moradores sem máscara

O presidente pegou uma criança no colo e posou para selfies, além de cumprimentar diversos policiais militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 13:50

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:50

O presidente Jair Bolsonaro foi até o bairro de Bento Ribeiro, também na zona norte
O presidente Jair Bolsonaro foi até o bairro de Bento Ribeiro, também na zona norte Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro votou por volta das 10h10 da manhã na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona norte do Rio. Ele ficou no local por 10 minutos e não deu declarações públicas.
Logo depois de votar na Vila Militar, o presidente Jair Bolsonaro foi até o bairro de Bento Ribeiro, também na zona norte. Ele desceu do veículo em que estava e interagiu com moradores.
Sem máscara, o presidente pegou uma criança no colo e posou para selfies, além de cumprimentar diversos policiais militares.

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