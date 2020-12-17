Multa é de R$ 100 mil por dia se turistas não forem retirados de Búzios

Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade Crédito: Thiago Freitas/Ministério do Turismo

A prefeitura diz que já entrou com recurso no Tribunal de Justiça contra a decisão.

Ao apontar que o balneário está em estágio de Bandeira Vermelha - risco 3, com elevada chance de colapso da rede de saúde, o juiz Raphael Baddini de Queiroz Campos, da 2ª Vara de Armação dos Búzios, suspendeu as medidas de flexibilização e restabeleceu decreto de março, determinando o fechamento de praias, quadras poliesportivas, estabelecimentos comerciais, hotéis e pousadas.

Revoltados com a decisão, trabalhadores do setor de comércio e turismo de Búzios organizaram um protesto nesta quinta para que seja revertida a saída de turistas na cidade em alta temporada.

"Os casos confirmados de Covid-19 na cidade aumentaram em 453 em sete dias, com os mesmos 11 leitos de UTI alegadamente disponíveis quando da celebração do TAC [Termo de Ajustamento de Conduta]", afirma o juiz em sua decisão.

Segundo a decisão, a prefeitura não cumpriu os compromissos estabelecidos no TAC firmado com o Ministério Público e a Defensoria Pública. O acordo determinava, por exemplo, a ampliação do número de leitos hospitalares em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Filho do presidente da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ironizou a decisão no Twitter. "Atenção! Quem for turista em Búzios até domingo morrerá, quem estiver fora de Búzios sobreviverá. Ufa! Obrigado papai Estado, iluminado, por me dar este livramento."