Mulheres pretas ganham três vezes menos que homens brancos no setor cultural

SÃO PAULO - Mulheres pretas e pardas ganham em média três vezes menos que homens brancos no setor cultural, de acordo com levantamento do Observatório de Dados do Itaú Cultural divulgado nesta segunda-feira (1º).

Segundo o estudo, o salário médio dos homens brancos alocados no segmento foi de R$ 6.000 mensais no segundo trimestre de 2023. A média paga aos homens pretos foi de R$ 3.500 e a dos pardos, R$ 3.700 por mês.

A média do salário das profissionais brancas é de R$ 3.700 mensais, das pretas, R$ 2.200, e das pardas, R$ 2.000.

Diferença salarial também está presente no setor cultural Crédito: Ricardo Medeiros - 27/08/2023

Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural, afirma que este cenário se manteve no comparativo ao mesmo período do ano passado. "A economia criativa, assim como os demais setores da economia, sofre influência da desigualdade social brasileira, expressa, entre outros fatores, pela diferença salarial."

"Mapear e disponibilizar estes dados de maneira pública nos ajuda a apontar a necessidade de mais políticas afirmativas e sensibilizar os setores cultural e criativo para combater este problema" Jader Rosa - Superintendente do Itaú Cultural

Além da diferença salarial, há disparidade de raça, de acordo com a pesquisa, que aponta que a maioria dos trabalhadores das indústrias criativas é formada por brancos. Pretos e pardos somam 42% dos postos no segmento.

Em relação a gênero, há maior equilíbrio — 53% dos trabalhadores das indústrias criativas são homens, e 47%, mulheres. Na economia como um todo, eles representam 57% das vagas e elas, 43%.

Economia criativa é a área que reúne os setores de cultura, moda, design, arquitetura, artesanato, comunicação, publicidade e outras especialidades.